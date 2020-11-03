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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 3 » 13:26:30

На Житомирщине водитель микроавтобуса врезался в газопровод. Тысячи жителей остались без газа

Сегодня, 13:51:30 682 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине водитель микроавтобуса врезался в газопровод. Тысячи жителей остались без газа

 В Коростене автомобиль въехал в газопровод и оставил без газа целый микрорайон города и несколько сёл. Инцидент произошел ночью 3 ноября.

Об этом в соцсети информирует АО "Житомиргаз".
 

"Автомобиль въехал в газопровод среднего давления диаметром 159 мм и снес его. В результате чего без газоснабжения остался целый микрорайон города. Кроме газовиков на месте аварии также работают сотрудники полиции и коростенские специалисты ГСЧС. Для ликвидации аварийной ситуации, около 2-х часов ночи, работники АДС перекрыли задвижку и прекратили газоснабжение", - говорится в сообщении.


В результате аварии без газоснабжения остались 2349 потребителей.

"Наши специалисты проводят работы по замене аварийного участка газопровода чтобы скорее восстановить газоснабжение населению", - отмечает "Житомиргаз".

Тэги: Коростень, газ, дтп
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