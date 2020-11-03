На Житомирщине водитель микроавтобуса врезался в газопровод. Тысячи жителей остались без газа

В Коростене автомобиль въехал в газопровод и оставил без газа целый микрорайон города и несколько сёл. Инцидент произошел ночью 3 ноября.
Об этом в соцсети информирует АО "Житомиргаз
".
"Автомобиль въехал в газопровод среднего давления диаметром 159 мм и снес его. В результате чего без газоснабжения остался целый микрорайон города. Кроме газовиков на месте аварии также работают сотрудники полиции и коростенские специалисты ГСЧС. Для ликвидации аварийной ситуации, около 2-х часов ночи, работники АДС перекрыли задвижку и прекратили газоснабжение", - говорится в сообщении.
В результате аварии без газоснабжения остались 2349 потребителей.
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"Наши специалисты проводят работы по замене аварийного участка газопровода чтобы скорее восстановить газоснабжение населению"
, - отмечает "Житомиргаз".