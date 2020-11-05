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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 5 » 14:36:07

Грубые нарушения правил рыболовства: в Житомирской области за сутки задержали 8 браконьеров

Сегодня, 15:04:07 195 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Грубые нарушения правил рыболовства: в Житомирской области за сутки задержали 8 браконьеров

 В течение двух суток рыбоохранные патрульные Житомирской области зафиксировали 8 грубых нарушений правил рыболовства. Рыбаков-нарушителей обнаружили во время рейдов на территории Хорошевского, Бердичевского и Коростышевского районов.
 

"4 ноября на р. Гнилопять, вблизи с. Слободище Бердичевского района в разное время разоблачены три правонарушителя. Все они осуществляли вылов водных биоресурсов с помощью запрещенных орудий лова - "пауков". Аналогичное нарушение правил рыболовства выявлено государственными инспекторами на р. Тетерев, в г. Коростышев. В тот же день на р. Ирша, вблизи сел Давыдовка и Дворище Хорошевского района разоблачены еще двое нарушителей правил рыболовства. Граждане ловили рыбу с помощью сетей", - информирует рыбоохранный патруль.


Сегодня, 5 ноября, на р. Ирша, вблизи с. Старый Бобрик задержаны еще двое нарушителей, которые осуществляли вылов водных биоресурсов с помощью сеток (160 метров).

На вышеупомянутых лиц составили административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Житомирский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства.

"Если вы заметили нарушение Правил рыболовства или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на "горячую линию" управления: (067) 414 60 74", - отмечает Житомирский рыбоохранный патруль.
Тэги: Житомирская область, Браконьеры, рыболовля
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