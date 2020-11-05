Грубые нарушения правил рыболовства: в Житомирской области за сутки задержали 8 браконьеров

"4 ноября на р. Гнилопять, вблизи с. Слободище Бердичевского района в разное время разоблачены три правонарушителя. Все они осуществляли вылов водных биоресурсов с помощью запрещенных орудий лова - "пауков". Аналогичное нарушение правил рыболовства выявлено государственными инспекторами на р. Тетерев, в г. Коростышев. В тот же день на р. Ирша, вблизи сел Давыдовка и Дворище Хорошевского района разоблачены еще двое нарушителей правил рыболовства. Граждане ловили рыбу с помощью сетей", - информирует рыбоохранный патруль.