Грубые нарушения правил рыболовства: в Житомирской области за сутки задержали 8 браконьеров

В течение двух суток рыбоохранные патрульные Житомирской области зафиксировали 8 грубых нарушений правил рыболовства. Рыбаков-нарушителей обнаружили во время рейдов на территории Хорошевского, Бердичевского и Коростышевского районов.
"4 ноября на р. Гнилопять, вблизи с. Слободище Бердичевского района в разное время разоблачены три правонарушителя. Все они осуществляли вылов водных биоресурсов с помощью запрещенных орудий лова - "пауков". Аналогичное нарушение правил рыболовства выявлено государственными инспекторами на р. Тетерев, в г. Коростышев. В тот же день на р. Ирша, вблизи сел Давыдовка и Дворище Хорошевского района разоблачены еще двое нарушителей правил рыболовства. Граждане ловили рыбу с помощью сетей", - информирует рыбоохранный патруль.
Сегодня, 5 ноября, на р. Ирша, вблизи с. Старый Бобрик задержаны еще двое нарушителей, которые осуществляли вылов водных биоресурсов с помощью сеток (160 метров).
На вышеупомянутых лиц составили административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Житомирский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства.
"Если вы заметили нарушение Правил рыболовства или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на "горячую линию" управления: (067) 414 60 74"
, - отмечает Житомирский рыбоохранный патруль
.