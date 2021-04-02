В первый день нерестового запрета на Житомирщине поймали 6 браконьеров

С 1 апреля на водоемах Житомирской области начал действовать нерестовый запрет. Только за первый день запрета рыбоохранный патруль зафиксировал шесть грубых нарушений правил рыболовства.
"1-го апреля 2021 года проведены рыбоохранные рейды на территории Житомирского, Бердичевского и Новоград-Волынского районов. Так, на р. Гнилоп`ять, вблизи с. Быстрик Бердичевского района двое граждан осуществляли лов рыбы с резиновой лодки с помощью удочек и превысили разрешенную суточную норму вылова на одного человека. Таким образом нарушителям удалось поймать 65 и 52 экз. карася соответственно (11 кг). Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству области, составил 1989 грн", - информирует рыбоохранный патруль.
Позже на р. Гнилоп`ять, вблизи с. Швайковка Бердичевского района, рыбоохранные патрульные задержали еще троих граждан. Все они ловили рыбу с помощью запрещенных орудий лова - "пауков". Один из нарушителей успел выловить 88 карасей, по 1 экз. карпа и судака. Причиненные убытки составили 2312 грн.
На р. Случ в г. Новоград-Волынский тоже зафиксировано грубое нарушение правил рыболовства: гражданин осуществлял вылов водных биоресурсов "пауком".
"Рыбу поймать не успел"
, - добавили патрульные.
На вышеуказанных лиц оформлены административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты. Материалы дел готовятся для передачи в суд.
Житомирский рыбоохранный патруль призывает жителей области, которые заметили нарушения Правил рыболовства или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов, безотлагательно сообщать на "горячую линию" управления: (067) 414 60 74
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Напомним, с целью охраны, сохранения и создания благоприятных условий для естественного воспроизводства водных биоресурсов с 1 апреля 2021 года устанавливается весенне-летний нерестовый запрет
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