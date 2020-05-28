В Житомирской области у браконьеров изъяли более 8 км сетей

В течение мая в Житомирской области выявлено 114 нарушений правил рыболовства, а у браконьеров изъяли более 8000 метров сетей. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирском рыбоохранном патруле.
«В рамках рыбоохранных рейдов государственными инспекторами изъято у нарушителей 263 ед. запрещенных орудий лова, из них 190 сеток (8666 метров). Ущерб, нанесенный рыбным запасам области, составил 20 543 грн», - сказал и.о. начальника рыбоохранного патруля Житомирщины Игорь Чернилевский.
Например, 17 мая во время проведения рыбоохранных мероприятий на р. Гуйва государственные инспекторы задержали двух нарушителей. Граждане осуществляли вылов водных биоресурсов с помощью запрещенных орудий лова - сетей. Инцидент произошел вблизи с. Пряжев Житомирского района. Рыбу они поймать не успели.
20 мая на р. Ирша, вблизи с. Крапивинка Хорошевского района выявлено грубое нарушение правил рыболовства. Рыбоохранными патрульными задержаны сразу трое браконьеров, которые ловили рыбу сетями.
Житомирский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если вы заметили нарушение правил рыболовства, порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов просим безотлагательно сообщать на «горячую линию» управления (067) 414 60 74
.
____________________________________
Это сегодня поймать не успели, а вчера, неделю или месяц назад. А может они годами рыбу ловили?