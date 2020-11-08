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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 8 » 10:02:29

Незгодні з вимогами «червоної зони»: У Житомирі в понеділок підприємці збирають на акцію протесту

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Незгодні з вимогами «червоної зони»: У Житомирі в понеділок підприємці збирають на акцію протесту

 У Житомирі підприємці мають намір у понеділок зібратися на акцію протесту «Право на працю» та висловити свою незгоду з обмеженнями або припиненням роботі їх закладів, через запровадження «червоної зони» на території Житомирської області з понеділка.

Прийти на мітинг запрошує підприємець Руслан Годований (в минулому член міськвиконкому Житомира, екс-заступник голови Житомирської обласної ради, та майбутній депутат нової обласної ради (пройшов від партії «Пропозиція»).

«Ну що, колеги підприємці, влада вирішила остаточно на догоду великим мережам під приводом карантину знищити малий та середній бізнес в Україні, заборонивши роботу всім, окрім великих мереж, як це було весною. 

Чи винні підприємці, що влада не спромоглася за 7 місяців збільшити кількість ліжкомісць, налагодити роботу медичних працівників через їхню мотивацію та перепідготовку, забезпечити вчасне тестування, зробити все, щоб хворі з підозрою на КОВІД годинами не стояли в черзі в лікарнях із загальним доступом? Думаю, ні. Але чомусь влада вимагає закрити всіх, окрім великих мереж, бо там є всі без виключення товари: від продуктів до одягу і ніякої конкуренції їм непотрібно. А потім, як було весною, підняти ціни і отримати надприбутки за рахунок пересічних українців.

Натомість, ФОПам пропонують закритися та суттєво обмежити їхню роботу, тим часом не плануючи відміняти податки та надавати фінансову допомогу бізнесу, як це роблять у всіх без виключення європейських країнах. І це при тому, що чиновники, які це пропонують, отримують з наших податків не тільки заробітну плату, а й мають нахабство отримувати премії та надбавки, які б потрібно було видавати медикам, а не чиновникам в кабінетах.

Кожен підприємець, сам має прийняти рішення, приходити в понеділок на мітинг та вимагати «Право на працю», чи сидіти у засідці. Але всі мають усвідомлювати, що у разі закриття роботи нашого бізнесу, більшість підприємців уже не відкриються ніколи!

Наша вимога проста: дати можливість працювати з дотриманням всіх протиепідемічних норм, як це було до цього часу.», - заявив Руслан Годований.

Тэги: предприниматели, запрет, ограничения, митинг
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