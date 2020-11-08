Незгодні з вимогами «червоної зони»: У Житомирі в понеділок підприємці збирають на акцію протесту

«Ну що, колеги підприємці, влада вирішила остаточно на догоду великим мережам під приводом карантину знищити малий та середній бізнес в Україні, заборонивши роботу всім, окрім великих мереж, як це було весною.



Чи винні підприємці, що влада не спромоглася за 7 місяців збільшити кількість ліжкомісць, налагодити роботу медичних працівників через їхню мотивацію та перепідготовку, забезпечити вчасне тестування, зробити все, щоб хворі з підозрою на КОВІД годинами не стояли в черзі в лікарнях із загальним доступом? Думаю, ні. Але чомусь влада вимагає закрити всіх, окрім великих мереж, бо там є всі без виключення товари: від продуктів до одягу і ніякої конкуренції їм непотрібно. А потім, як було весною, підняти ціни і отримати надприбутки за рахунок пересічних українців.



Натомість, ФОПам пропонують закритися та суттєво обмежити їхню роботу, тим часом не плануючи відміняти податки та надавати фінансову допомогу бізнесу, як це роблять у всіх без виключення європейських країнах. І це при тому, що чиновники, які це пропонують, отримують з наших податків не тільки заробітну плату, а й мають нахабство отримувати премії та надбавки, які б потрібно було видавати медикам, а не чиновникам в кабінетах.



Кожен підприємець, сам має прийняти рішення, приходити в понеділок на мітинг та вимагати «Право на працю», чи сидіти у засідці. Але всі мають усвідомлювати, що у разі закриття роботи нашого бізнесу, більшість підприємців уже не відкриються ніколи!



Наша вимога проста: дати можливість працювати з дотриманням всіх протиепідемічних норм, як це було до цього часу.», - заявив Руслан Годований.