На улицах Житомира начали убирать опавшую листву. ФОТО

"На линию выехали семь машин, которые ездят по маршруту, три погрузчика и шесть самосвалов. Также за сутки выходит пять вакуумных автомобилей и четыре мини-вакуумных автомобиля. Машины относятся к коммунальному предприятию управления автодорог, которые проводят генеральный вывоз листьев. В процессе задействованы 25 работников. Это грузчики и дорожные работники", - рассказал представитель городского управления автодорог Денис Макарчук.