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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 12 » 09:28:46

На улицах Житомира начали убирать опавшую листву. ФОТО

Сегодня, 09:50:46 445 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира начали убирать опавшую листву. ФОТО

 В Житомире начали генеральную сезонную уборку опавших листьев - для этого задействовали два десятка единиц техники и рабочих городского управления автомобильных дорог.

Убирать опавшие листья с тротуаров и дорог начали с улицы Гоголевской, информирует "Суспільне".
 

"На линию выехали семь машин, которые ездят по маршруту, три погрузчика и шесть самосвалов. Также за сутки выходит пять вакуумных автомобилей и четыре мини-вакуумных автомобиля. Машины относятся к коммунальному предприятию управления автодорог, которые проводят генеральный вывоз листьев. В процессе задействованы 25 работников. Это грузчики и дорожные работники", - рассказал представитель городского управления автодорог Денис Макарчук.




На уборку дорог и тротуаров ежегодно выделяют деньги из городского бюджета.

"Именно на содержание управления на 2020 год выделено 35 млн гривен. Это и зимнее содержание, и летняя уборка. Что касается нынешнего периода, когда идет интенсивная уборка листьев, это около 2,5 миллионов гривен на октябрь месяц", - отметил заместитель руководителя городского управление автомобильных дорог Дмитрий Павлов.



ФОТО: Суспільне
Тэги: уборка, Житомир, листья
Комментариев: 2
google
1 Гугиль (google)   • 10:34:48, Сегодня [Материал]

На улицах Житомира начали
убирать опавшую листву...
А дворник Володька из Полевой наколотил сотку
и поковырялся в носу...
/////Скоро на ЖЖ будут такие новости//////
RaID
2 Сергій (RaID)   • 11:17:13, Сегодня [Материал]

Цікава подальша доля цього листя. Якось використовують?
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