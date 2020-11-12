На улицах Житомира начали убирать опавшую листву. ФОТО

В Житомире начали генеральную сезонную уборку опавших листьев - для этого задействовали два десятка единиц техники и рабочих городского управления автомобильных дорог.
Убирать опавшие листья с тротуаров и дорог начали с улицы Гоголевской, информирует "Суспільне
".
"На линию выехали семь машин, которые ездят по маршруту, три погрузчика и шесть самосвалов. Также за сутки выходит пять вакуумных автомобилей и четыре мини-вакуумных автомобиля. Машины относятся к коммунальному предприятию управления автодорог, которые проводят генеральный вывоз листьев. В процессе задействованы 25 работников. Это грузчики и дорожные работники", - рассказал представитель городского управления автодорог Денис Макарчук.
На уборку дорог и тротуаров ежегодно выделяют деньги из городского бюджета.
"Именно на содержание управления на 2020 год выделено 35 млн гривен. Это и зимнее содержание, и летняя уборка. Что касается нынешнего периода, когда идет интенсивная уборка листьев, это около 2,5 миллионов гривен на октябрь месяц"
, - отметил заместитель руководителя городского управление автомобильных дорог Дмитрий Павлов.
ФОТО: Суспільне
убирать опавшую листву...
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