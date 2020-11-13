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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 13 » 13:12:47

В Житомире пожарные спасли квартиру от полного уничтожения. ФОТО

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В Житомире пожарные спасли квартиру от полного уничтожения. ФОТО

 В Житомире пожарные спасли от уничтожения огнем двухкомнатную квартиру. Пожар произошел 12 ноября в одной из пятиэтажек города.

О пожаре спасателям сообщили жители соседней квартиры, которые заметили задымление на лестничной клетке. На момент возгорания в квартире никого не было.
 

"Возгорание произошло в квартире на первом этаже. Чтобы войти в дом, пожарным пришлось применять аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания. Проведя разведку внутри помещения стало известно, что горит диван в одной из комнат", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области .


Чуть меньше часа понадобилось бойцам ГСЧС для ликвидации пожара. Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных нет. Огонь успел уничтожить диван, отдельные предметы домашнего обихода и повредить отделку стен и потолка в комнате.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.





Тэги: пожар, Житомир, квартира
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