«Эпицентр» передумал: на выходных будут работать только в режиме онлайн

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" на время действия карантина выходного дня решила закрыть свои магазины. Купить что-то там на выходных можно будет только через интернет.
Об этом пресс-служба "Эпицентра" написала в Facebook
.
Купленные онлайн товары можно будет получить в Центре выдачи заказов в торговом центре.
В будни работу "Эпицентра" продлили до 00:00. Если в гипермаркете в это время еще будут покупатели - их не закроют, пока не обслужат последнего человека.
Что этому предшествовало
Правительство приняло решение ввести карантин выходного дня
с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки.
После этого в соцсетях "Эпицентр" заявил, что продолжит работать в выходные и "вводит 72-часовую пятницу
". Такой шаг возмутил министра здравоохранения и он призвал правительство отреагировать на громкую позицию компании.