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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 13 » 13:55:48

«Эпицентр» передумал: на выходных будут работать только в режиме онлайн

Сегодня, 13:57:48 723 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Эпицентр» передумал: на выходных будут работать только в режиме онлайн

 Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" на время действия карантина выходного дня решила закрыть свои магазины. Купить что-то там на выходных можно будет только через интернет.

Об этом пресс-служба "Эпицентра" написала в Facebook.

Купленные онлайн товары можно будет получить в Центре выдачи заказов в торговом центре.

В будни работу "Эпицентра" продлили до 00:00. Если в гипермаркете в это время еще будут покупатели - их не закроют, пока не обслужат последнего человека.


 

Что этому предшествовало


Правительство приняло решение ввести карантин выходного дня с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки.

После этого в соцсетях "Эпицентр" заявил, что продолжит работать в выходные и "вводит 72-часовую пятницу". Такой шаг возмутил министра здравоохранения и он призвал правительство отреагировать на громкую позицию компании.
Тэги: Эпицентр, Карантин
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:03:58, Сегодня [Материал]

До 12 ночи хочет работать. А ху-ху не хо-хо? Все будут работать до десяти. а Эпипёзды до 24. Принципиально вообще не буду ходить в этот маркет. чтобы вы там согнулись и вымерли
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