«72-часовая пятница»: «Эпицентр» объявил, что не будет закрываться в выходные на карантин

После объявления в Украине карантина выходного дня сеть гипермаркетов «Эпицентр» заявила, что вводит «72-часовую пятницу».
Намерение работать в выходные дни объясняют тем, что продают продукты, лекарства и корм для животных, сообщает сайт «Хмарочос
».
«Завозим топливо»
, - шутят в пресс-службе
, намекая на разрешение работать в выходные автозаправочным станциям.
Министр здравоохранения Максим Степанов
сегодня на брифинге резко отреагировал на этот пост. Главный санврач Виктор Ляшко также поддержал позицию главы Минздрава.
«Меня просто возмутило вчера в социальных сетях пост от "Эпицентра"... Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день», - заявил Степанов, заверив, что правительство даст ответ «на этот фарс и цинизм».
Напомним, Кабинет Министров ввел карантин выходного дня до 30 ноября
. В субботу и воскресенье будут работать только транспорт, магазины, торгующие продуктами питания, кормами, медицинскими изделиями, аптеки, обменные пункты и финансовые учреждения, автозаправочные станции. Спортзалы, учреждения культуры, кафе, ТРЦ и непродовольственные магазины должны быть закрыты.
За минувшие сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 11 057 человек - это наибольшее количество с начала пандемии коронавируса.
В общем, одни дурачка включили, другие на дурачков повелись. Для кого эта истерия? Пришли, оштрафовали и закрыли. На мусоров с каждым годом огромные бабки выделяются из бюджета, вот и сгоните их, пусть хоть спят там под дверьми этих заведений и не пускают никого.