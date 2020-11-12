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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Ноябрь » 12 » 13:44:36

«72-часовая пятница»: «Эпицентр» объявил, что не будет закрываться в выходные на карантин

Сегодня, 14:25:36 1444 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«72-часовая пятница»: «Эпицентр» объявил, что не будет закрываться в выходные на карантин

 После объявления в Украине карантина выходного дня сеть гипермаркетов «Эпицентр» заявила, что вводит «72-часовую пятницу».

Намерение работать в выходные дни объясняют тем, что продают продукты, лекарства и корм для животных, сообщает сайт «Хмарочос».

«Завозим топливо», - шутят в пресс-службе, намекая на разрешение работать в выходные автозаправочным станциям.



Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге резко отреагировал на этот пост. Главный санврач Виктор Ляшко также поддержал позицию главы Минздрава.
 

«Меня просто возмутило вчера в социальных сетях пост от "Эпицентра"... Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день», - заявил Степанов, заверив, что правительство даст ответ «на этот фарс и цинизм».


Напомним, Кабинет Министров ввел карантин выходного дня до 30 ноября. В субботу и воскресенье будут работать только транспорт, магазины, торгующие продуктами питания, кормами, медицинскими изделиями, аптеки, обменные пункты и финансовые учреждения, автозаправочные станции. Спортзалы, учреждения культуры, кафе, ТРЦ и непродовольственные магазины должны быть закрыты.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 11 057 человек - это наибольшее количество с начала пандемии коронавируса.



Тэги: Эпицентр, Карантин
Комментариев: 4
DomA
1 Владимир (DomA)   • 15:21:13, Сегодня [Материал]

ЗЕвхадящий
Mira
2 Irina (Mira)   • 15:25:55, Сегодня [Материал]

Я так понимаю, что власти в стране нет. И решения власти никого не интересуют.
Karab
3 Сергей (Karab)   • 15:57:49, Сегодня [Материал]

Если это произойдет, то Епик знатно поводит власти по губах
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 19:02:36, Сегодня [Материал]

Так а в чем проблема? Приходит проверяющий орган, покупает товар, смотрит в чеке дату и время. Вот тебе доказательства работы в выходные. 72 часа 13 числа не сделаешь в чеке.

В общем, одни дурачка включили, другие на дурачков повелись. Для кого эта истерия? Пришли, оштрафовали и закрыли. На мусоров с каждым годом огромные бабки выделяются из бюджета, вот и сгоните их, пусть хоть спят там под дверьми этих заведений и не пускают никого.
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