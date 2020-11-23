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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 23 » 08:30:43

Житомирским медикам приобрели защитные костюмы по завышенным ценам: переплатили вдвое

Сегодня, 08:30:43 874 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирским медикам приобрели защитные костюмы по завышенным ценам: переплатили вдвое

 В Житомире прокуратура начала уголовное производство по факту приобретения коммунальным предприятием защитной одежды для медицинских работников по завышенным ценам.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"В ходе осуществления мониторинга местных Интернет-источников установлено, что коммунальным предприятием Житомирского областного совета в течение октября-ноября текущего года заключены с частными предпринимателями и обществом (Запорожье, Киев) четыре договора на закупку 30 000 комплектов защитной медицинской одежды на общую сумму 9,13 млн грн", - говорится в сообщении.


Прокуратура отмечает, что в договорах отражена цена защитной одежды для медиков, которая более чем вдвое превышает цену от производителя.

Материалы уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) переданы в Житомирский отдел полиции, который будет проводить досудебное расследование.
Тэги: медики, прокуратура, Житомир, защитная одежда
Комментариев: 6
Pound
1 Life is life (Pound)   • 08:59:50, Сегодня [Материал]
+3

Нічого святого не мають, ну що за люди?
melan
5 melan (melan)   • 10:53:39, Сегодня [Материал]
-1

Это Украина Карл, по другому ни как..
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 10:00:09, Сегодня [Материал]
0

так будут кого-то садить? или как обычно, замнут
Karab
3 Сергей (Karab)   • 10:03:13, Сегодня [Материал]
+1

Серьезное дело... Наверное выговор светит
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:32:00, Сегодня [Материал]
0

Кому война... Так и живем.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 12:23:57, Сегодня [Материал]
0

Это вам не свинарчуки/гладковские/парашенки... вот те то на крови зарабатывали, а эти - нет. Только когда дело доходит до поощрений, то медиков чуть ли уже не до АТОшников хотят приравнять (льготы)... вот такое, оно избирательное правосудие. И почему-то не бегают прикормленные нацкорпусы билецкие и не устраивают скандалы за такой бизнес на жизнях людей... сидят по норках и ждут команды фас... там же парашенка в который раз майданить собирается, да что-то все никак не может собраться)
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