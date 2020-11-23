Житомирским медикам приобрели защитные костюмы по завышенным ценам: переплатили вдвое

В Житомире прокуратура начала уголовное производство по факту приобретения коммунальным предприятием защитной одежды для медицинских работников по завышенным ценам.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"В ходе осуществления мониторинга местных Интернет-источников установлено, что коммунальным предприятием Житомирского областного совета в течение октября-ноября текущего года заключены с частными предпринимателями и обществом (Запорожье, Киев) четыре договора на закупку 30 000 комплектов защитной медицинской одежды на общую сумму 9,13 млн грн", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что в договорах отражена цена защитной одежды для медиков, которая более чем вдвое превышает цену от производителя.
Материалы уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) переданы в Житомирский отдел полиции, который будет проводить досудебное расследование.