Приехали в город за легкой наживой: в Житомире задержали двух молодых грабителей

"Они нигде не работают и не учатся. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Предварительно известно, что парни приехали в Житомир не просто к знакомым, а в поисках легкой наживы", - рассказал и.о. начальника Житомирского ОП ГУНП Сергей Синявский.