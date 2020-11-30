Приехали в город за легкой наживой: в Житомире задержали двух молодых грабителей

В Житомире правоохранители задержали 19-летних парней, которые в течение одного вечера ограбили двух житомирян. События разворачивались 29 ноября на окраине города.
"Около 22.30 по спецлинии "102" позвонил 17-летний парень. Он сообщил, что на одной из улиц на окраине Житомира к нему подошли двое неизвестных мужчин, ударили и отобрали личные вещи. Злоумышленники скрылись в неосвещенных переулках. Парень смог кратко описать своих обидчиков и в чем они были одеты"
, - рассказали "ЖЖ
" в полиции области.
Сведения о событии и ориентировки с приметами двух мужчин получили все наряды полиции, которые работали на улицах. За квартал от места происшествия спецназовцы заметили двух похожих по описанию парней. Полицейские остановили прохожих, как выяснилось, 19-летних жителей г. Коростышев и Романовского района. Во время поверхностного осмотра у них, среди прочего, обнаружили вещи заявителя.
Впоследствии, уже в Житомирском отделе полиции, куда правоохранители доставили обоих для проведения процессуальных действий, оказалось, что задержанные причастны к еще одному аналогичному правонарушению. В этот же вечер в том же микрорайоне города они избили и обобрали 18-летнего парня, который с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение.
"Они нигде не работают и не учатся. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Предварительно известно, что парни приехали в Житомир не просто к знакомым, а в поисках легкой наживы", - рассказал и.о. начальника Житомирского ОП ГУНП Сергей Синявский.
Полицейские проверяют парней на причастность к другим подобным случаям. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 6 лет.