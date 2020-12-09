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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 9 » 09:46:14

Смертельное ДТП в пригороде Житомира: маршрутка на пешеходном переходе сбила мужчину. ФОТО

Вчера, 09:51:14 1954 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП в пригороде Житомира: маршрутка на пешеходном переходе сбила мужчину. ФОТО

 Вечером 8 декабря в селе Станишовка Житомирского района маршрутка насмерть сбила мужчину. ДТП произошло на автодороге Р-18, возле газовой заправки.

"Мужчина стоял ориентировочно в 30 метрах от пешеходного перехода, а потом резко начал перебегать дорогу! Авто нельзя было не заметить. Такое впечатление складывается, что погибший специально бросился под колеса маршрутки", - рассказывают свидетели происшествия.

По информации сайта Житомир онлайн, маршрутка двигалась в момент столкновения в пределах допустимой скорости около 50 км/ч.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи и вскоре и патрульная полиция, которая устанавливала все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.





ФОТО: Житомир онлайн
Тэги: дтп, маршрутка
Комментариев: 4
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 10:00:30, Вчера [Материал]
0

Брехуны! Свидетелей не было, их сейчас в соцсетях ищут родственники! И скорость маршрутки была не 50 км, по повреждениям видно. Царствия Небесного Сереже...
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 10:06:06, Вчера [Материал]
0

И освещение перехода не работает по всей трассе, даже на фото видно, денег влупили в это пародие, от которого толку ноль.Это уже не первая смерть на этом переходе.
velcade
3 Санитар (velcade)   • 10:27:08, Вчера [Материал]
+2

Часто езжу вечером через эти "суперпупер" переходы. Такое впечатление, что их программировал идиот. Они НЕ включаются в зависимости от степени освещённости, а тупо по времени - часов в 22-00. А летом и зимой освещенность в 22-00 очень разная. Ну впрочем, все как всегда через задницу у нас - отрапортовали что всё гуд.
Karab
4 Сергей (Karab)   • 11:20:16, Вчера [Материал]
0

Эти горе маршрутчики в упор не смотрят, куда едут:
на прошлой неделе на пешеходном переходе водитель 121 маршрута начал высадку пассажиров, люди начали переходить по переходу,а этот долбодятел начал движение.
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