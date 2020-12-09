Смертельное ДТП в пригороде Житомира: маршрутка на пешеходном переходе сбила мужчину. ФОТО

Вечером 8 декабря в селе Станишовка Житомирского района маршрутка насмерть сбила мужчину. ДТП произошло на автодороге Р-18, возле газовой заправки.
"Мужчина стоял ориентировочно в 30 метрах от пешеходного перехода, а потом резко начал перебегать дорогу! Авто нельзя было не заметить. Такое впечатление складывается, что погибший специально бросился под колеса маршрутки"
, - рассказывают свидетели происшествия.
По информации сайта Житомир онлайн
, маршрутка двигалась в момент столкновения в пределах допустимой скорости около 50 км/ч.
На месте происшествия работала бригада скорой помощи и вскоре и патрульная полиция, которая устанавливала все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.
ФОТО: Житомир онлайн
на прошлой неделе на пешеходном переходе водитель 121 маршрута начал высадку пассажиров, люди начали переходить по переходу,а этот долбодятел начал движение.