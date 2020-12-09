В Житомире 3 отделения спасателей тушили частный дом. ФОТО

9 декабря около 11:40 в Житомире произошел пожар в жилом доме. Как стало известно "Журналу Житомира
", горела крыша кирпичного дома в переулке 1-й Вильский.
"На тушение были привлечены 3 отделения спасателей и на место происшествия была вызвана бригада РЭС для обесточивания здания"
, - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
В 12:55 пожар был ликвидирован. Огонь полностью уничтожил крышу, удалось не допустить распространения горения внутрь дома.
Причина пожара устанавливается специалистами. К счастью, никто не пострадал.
ФОТО: соцсети / ГСЧС