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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 9 » 14:56:49

В Житомире 3 отделения спасателей тушили частный дом. ФОТО

Вчера, 15:14:49 1627 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире 3 отделения спасателей тушили частный дом. ФОТО

 9 декабря около 11:40 в Житомире произошел пожар в жилом доме. Как стало известно "Журналу Житомира", горела крыша кирпичного дома в переулке 1-й Вильский.

"На тушение были привлечены 3 отделения спасателей и на место происшествия была вызвана бригада РЭС для обесточивания здания", - информирует Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

В 12:55 пожар был ликвидирован. Огонь полностью уничтожил крышу, удалось не допустить распространения горения внутрь дома.

Причина пожара устанавливается специалистами. К счастью, никто не пострадал.









ФОТО: соцсети / ГСЧС
Тэги: пожар, дом, Житомир
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