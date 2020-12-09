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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 9 » 16:49:03

В центре Житомира установили первые модульные островки безопасности. ФОТО

Вчера, 16:57:03 3414 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира установили первые модульные островки безопасности. ФОТО

 В Житомире в начале улицы Киевской установили первые в центре года островки безопасности. Об этом в соцсети сообщила Дина Корчевная, член Городской комиссии по безопасности дорожного движения.

По ее словам, островки монтируют в рамках капитального ремонта дороги.

"Внесенные изменения в ДСТУ предусматривают обязательное проектирование и установку островков на дорогах при капитальном, текущем строительстве", - отметила Корчевная.

Островки безопасности имеют модульную конструкцию и оборудованы светоотражающими элементами.

Островки отделяют попутно-встречное движение, создают зону безопасности ожидания для пешеходов; исключают возможность опережения авто на пешеходном; привлекают внимание водителей к зоне повышенного риска и мотивируют уменьшать скорость движения.



Тэги: Житомир, безопасность, островок безопасности, дороги
Комментариев: 7
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:07:57, Вчера [Материал]
+6

То не острівки безпеки - то трампліни! І вони небезпечні.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:56:00, Вчера [Материал]
+2

камеры там вроде на кыивстаре висят
ждём снежок и ледок
RaID
3 Сергій (RaID)   • 18:03:58, Вчера [Материал]
+8

Цей острівець нікого не захистить у випадку нальоту на пішоходів.
Навіть з бордюрів не дуже захищає якщо пригадати недавній випадок у Харкові: https://youtu.be/gs75ZytA5V0

Але от такий захистив би:
https://news.24tv.ua/dtp-moskovskomu-rayoni-harkova-28112020-foto-video-novini-harkiv_n1472095

А цей пазл це щоб галочку поставити для ДБН мол острівець є, подібний можна ставити лише десь в районі Житнього де швидкість руху 5км на годину може через постійні затори.
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 22:12:46, Вчера [Материал]
+1

Полнейшая фигня.
velcade
5 Санитар (velcade)   • 09:22:05, Сегодня [Материал]
+1

На фото их 2, сегодня в 08-00 там переходил дорогу - 1. За ночь сперли?
Muz
6 Игорь (Muz)   • 09:56:10, Сегодня [Материал]
+1

Еще вчера вечером заметил это. Странно как-то)
briz
7 aleks (briz)   • 10:09:15, Сегодня [Материал]
+2

на неуправляемом переходе транспорт обязан пропускать пешеходов,- так для какого ожидания они нужны?
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