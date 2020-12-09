В центре Житомира установили первые модульные островки безопасности. ФОТО

В Житомире в начале улицы Киевской установили первые в центре года островки безопасности. Об этом в соцсети сообщила Дина Корчевная
, член Городской комиссии по безопасности дорожного движения.
По ее словам, островки монтируют в рамках капитального ремонта дороги.
"Внесенные изменения в ДСТУ предусматривают обязательное проектирование и установку островков на дорогах при капитальном, текущем строительстве"
, - отметила Корчевная.
Островки безопасности имеют модульную конструкцию и оборудованы светоотражающими элементами.
Островки отделяют попутно-встречное движение, создают зону безопасности ожидания для пешеходов; исключают возможность опережения авто на пешеходном; привлекают внимание водителей к зоне повышенного риска и мотивируют уменьшать скорость движения.
ждём снежок и ледок
Навіть з бордюрів не дуже захищає якщо пригадати недавній випадок у Харкові: https://youtu.be/gs75ZytA5V0
Але от такий захистив би:
https://news.24tv.ua/dtp-moskovskomu-rayoni-harkova-28112020-foto-video-novini-harkiv_n1472095
А цей пазл це щоб галочку поставити для ДБН мол острівець є, подібний можна ставити лише десь в районі Житнього де швидкість руху 5км на годину може через постійні затори.