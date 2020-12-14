Ударил гостя по голове и выбросил во двор: полиция расследует убийство на Житомирщине

В селе Старая Буда Житомирской области во дворе одного из домов местные жители обнаружили тело мужчины. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции.
Погибшим оказался 42-летний житель соседнего села. При внешнем осмотре тела правоохранители обнаружили на голове мужчины следы травм, поэтому его направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Впоследствии стало известно, что смертельные травмы мужчина получил от товарища, с которым выпивал накануне.
"Установлено, что 11 декабря мужчина гостил у 60-летнего местного жителя, они вместе употребляли спиртное. Ночью между мужчинами возник конфликт. В ходе выяснения отношений хозяин ударил гостя по голове. Потом он вытащил тело мужчины во двор и бросил там", - сообщает полиция.
Полицейские изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств и задержали хозяина дома. Следователи объявили ему подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Законодательством умышленное противоправное причинение смерти другому человеку карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.