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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 14 » 13:29:25

Ударил гостя по голове и выбросил во двор: полиция расследует убийство на Житомирщине

Вчера, 14:03:38 916 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ударил гостя по голове и выбросил во двор: полиция расследует убийство на Житомирщине

 В селе Старая Буда Житомирской области во дворе одного из домов местные жители обнаружили тело мужчины. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в ГУ Нацполиции.

Погибшим оказался 42-летний житель соседнего села. При внешнем осмотре тела правоохранители обнаружили на голове мужчины следы травм, поэтому его направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Впоследствии стало известно, что смертельные травмы мужчина получил от товарища, с которым выпивал накануне.
 

"Установлено, что 11 декабря мужчина гостил у 60-летнего местного жителя, они вместе употребляли спиртное. Ночью между мужчинами возник конфликт. В ходе выяснения отношений хозяин ударил гостя по голове. Потом он вытащил тело мужчины во двор и бросил там", - сообщает полиция.


Полицейские изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств и задержали хозяина дома. Следователи объявили ему подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Законодательством умышленное противоправное причинение смерти другому человеку карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: Житомирщина, убийство
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