Экс-депутат Житомирского горсовета стала советницей Сухомлина

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин назначил своей советницей бывшего депутата городского совета Ирину Ярмоленко. Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте мэрии
.
"Назначить Ярмоленко Ирину Васильевну советником Житомирского городского головы по гендерным вопросам на общественных началах"
, - говорится в документе.
Известно, что в настоящее время Ярмоленко является депутатом Бучанского городского совета Киевской области.
В 2015-2020 годах Ирина Ярмоленко была депутатом Житомирского городского совета VII созыва, она входила во фракцию "Радикальной партии Олега Ляшко".
Коротше, до нашого маразму додається "імпортний".
мог бы и департамент под хорошую девочку организовать