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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 21 » 10:10:23

Экс-депутат Житомирского горсовета стала советницей Сухомлина

Вчера, 10:34:23 2151 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экс-депутат Житомирского горсовета стала советницей Сухомлина

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин назначил своей советницей бывшего депутата городского совета Ирину Ярмоленко. Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте мэрии.

"Назначить Ярмоленко Ирину Васильевну советником Житомирского городского головы по гендерным вопросам на общественных началах", - говорится в документе.

Известно, что в настоящее время Ярмоленко является депутатом Бучанского городского совета Киевской области.

В 2015-2020 годах Ирина Ярмоленко была депутатом Житомирского городского совета VII созыва, она входила во фракцию "Радикальной партии Олега Ляшко".
Тэги: Ярмоленко, Сухомлин, советник, депутат
Комментариев: 7
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 10:44:31, Вчера [Материал]
0

1
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 11:21:07, Вчера [Материал]
+9

І як ми до цього дня прожили без спеціалістів по гендерним питанням?
Коротше, до нашого маразму додається "імпортний".
TarasS
7 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 01:37:26, Сегодня [Материал]
0

Перша ініціатива Ярмоленко на посаді - запровадження нового фемінітиву "житомиркиня".
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:49:07, Вчера [Материал]
+2

Похатниця! Уже подалась в Бучанський горсовет. А где стереоминьетчицы Галагуза и вторая ..забыл уже фамилию.? В каком городе осели?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:07:22, Вчера [Материал]
0

Гренишина Её фамилия.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 16:53:05, Вчера [Материал]
+3

танкист жлоб
мог бы и департамент под хорошую девочку организовать
Armen21
6 МАКС (Armen21)   • 20:38:21, Вчера [Материал]
0

В полку дармоедов прибыло...
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