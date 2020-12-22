Бунечко представил своего нового первого заместителя

22 декабря председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко официально представил своего первого заместителя. Согласно распоряжению главы облгосадминистрации на эту должность назначена Наталья Остапченко.
Бунечко поздравил Наталью Остапченко с новой должностью и пожелал еще больших свершений в работе.
"Прежде всего благодарю председателя облгосадминистрации за оказанное доверие. Эта должность для меня - это прежде всего ответственность, которая будет со мной все время. Мы развиваем Житомирщину вместе и движемся только вперед"
, - отметила первый зампредседателя ОГА.
Напомним, с сентября 2019 года
до 17 декабря 2020 года Остапченко занимала должность заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации.
Ранее первым заместителем председателя ОГА был Владимир Федоренко
, однако в ноябре 2020 года его избрали председателем Житомирского областного совета восьмого созыва.