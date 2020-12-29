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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Декабрь » 29 » 13:25:25

Заместитель председателя Житомирской ОГА получила должность в Министерстве образования

Вчера, 13:38:25 780 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Заместитель председателя Житомирской ОГА получила должность в Министерстве образования

 Заместитель председателя Житомирской ОГА Вера Рогова идет работать в Министерство образования и науки Украины на должность заместителя министра.

Об этом говорится в распоряжении КМУ № 1610-р от 23 декабря 2020 года.

"Назначить Рогову Веру Борисовну заместителем Министра образования и науки Украины", - говорится в документе.

Напомним, Рогова занимала должность заместителя председателя Житомирской областной государственной администрации с января 2020 года. До этого она работала директором Департамента образования и науки Киевской областной государственной администрации.

По состоянию на 29 декабря на сайте Житомирской ОГА Вера Рогова еще числится заместителем председателя.

Тэги: Министерство образования, должность, ОГА
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