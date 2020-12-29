Заместитель председателя Житомирской ОГА получила должность в Министерстве образования

Заместитель председателя Житомирской ОГА Вера Рогова идет работать в Министерство образования и науки Украины на должность заместителя министра.
Об этом говорится в распоряжении КМУ № 1610-р
от 23 декабря 2020 года.
"Назначить Рогову Веру Борисовну заместителем Министра образования и науки Украины"
, - говорится в документе.
Напомним, Рогова занимала должность заместителя председателя Житомирской областной государственной администрации с января 2020 года. До этого она работала директором Департамента образования и науки Киевской областной государственной администрации.
По состоянию на 29 декабря на сайте Житомирской ОГА Вера Рогова еще числится заместителем председателя.