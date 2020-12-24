В Житомирской области подросток выпал из электрички и остался без ног

"Около 19.55 в полицию позвонил житель г. Малина и рассказал, что его сын попал под электропоезд, в результате чего травмирован. Предварительно установлено, что потерпевший вместе с 15-летним знакомым в 18.50 на железнодорожной станции "Головки" зашли в вагон электропоезда "Коростень-Киев", направляясь в г. Малин. Чуть позже у старшего из ребят зазвонил телефон и он перешел в другой вагон, предложив товарищу встретиться уже на перроне в городе", - рассказывают в полиции.