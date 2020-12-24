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В Житомирской области подросток выпал из электрички и остался без ног

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В Житомирской области подросток выпал из электрички и остался без ног

 В Житомирской области 17-летний парень выпал из электрички на железнодорожные пути. Колесами поезда юноше отрезало ноги. Ужасный инцидент произошел вечером 23 декабря в Малинском районе. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Около 19.55 в полицию позвонил житель г. Малина и рассказал, что его сын попал под электропоезд, в результате чего травмирован. Предварительно установлено, что потерпевший вместе с 15-летним знакомым в 18.50 на железнодорожной станции "Головки" зашли в вагон электропоезда "Коростень-Киев", направляясь в г. Малин. Чуть позже у старшего из ребят зазвонил телефон и он перешел в другой вагон, предложив товарищу встретиться уже на перроне в городе", - рассказывают в полиции.


На станции "Малин" младший юноша не увидел друга, тот ему позвонил и рассказал, что во время движения выпал из электрички. Почти одновременно пострадавший сообщил о происшествии и родителям.

Парня нашли возле железнодорожного пути возле села Пирожки и срочно госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы с предварительным диагнозом - травматическая ампутация нижних конечностей.

По данному факту полицейские начали расследование. Продолжается установления обстоятельств падения и травмирования парня.
Тэги: электричка, Подросток, Малин
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