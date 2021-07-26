Вынесен приговор пятерым участникам зверского убийства девочки в Малине

В Житомирской области суд вынес приговор пятерым местным жителям, которые жестоко до смерти избили 17-летнюю девушку. Трагические события произошли в октябре 2017 года в городе Малин. Об этом сообщила областная прокуратура
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"Группа местных жителей, 1996-1997 годов рождения, после распития спиртного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время пришли в дом несовершеннолетней, чтобы заставить ее вернуть деньги, которые якобы она украла. Когда же отец потерпевшей сказал, чтобы компания покинула их двор, они сначала избили мужчину, а потом, беспрестанно нанося побои несовершеннолетней, силой вывели ее из дома и заставили пойти с ними к заброшенному помещения химсклада. Дополнительно "подогревшись" алкоголем, учинили жестокую расправу над девушкой, нанеся ей многочисленные удары ногами по голове и туловищу, бросая в пострадавшую обломки кирпичей", - говорится в сообщении.
От полученных побоев девушка потеряла сознание. Злоумышленники оставили ее возле свалки, а сами ушли. Только утром следующего дня прохожие нашли потерпевшую и вызвали скорую. Однако в больнице, не приходя в сознание, девушка умерла.
Ювенальным прокурором в суде, на основании собранных в ходе следствия доказательств, была доказана вина в совершении преступления всех пяти фигурантов дела.
Обвиняемые, не согласившись с приговором районного суда, обжаловали его в апелляционном суде, которым оставлено решение первой инстанции.
Поэтому приговором Малинского районного суда однин фигурант дела признан виновным в совершении хулиганства и причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 121 УК Украины) и приговорен к 10 годам лишения свободы
. Трех других (из них две девушки) - (по ч. 2 ст. 121 УК Украины) приговорены к 8 годам лишения свободы
. Еще однин сообщник признан виновным в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136) и приговорен к 3 годам лишения свободы
с испытательным сроком на 2 года.
Предыстория
События происходили
в ночь с 17 на 18 октября 2017 года.
Позже стали известны подробности жестокого избиения
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17-летняя девушка скончалась в больнице 24 октября
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