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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 26 » 12:24:04

Вынесен приговор пятерым участникам зверского убийства девочки в Малине

Сегодня, 12:24:21 1020 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вынесен приговор пятерым участникам зверского убийства девочки в Малине

 В Житомирской области суд вынес приговор пятерым местным жителям, которые жестоко до смерти избили 17-летнюю девушку. Трагические события произошли в октябре 2017 года в городе Малин. Об этом сообщила областная прокуратура.
 

"Группа местных жителей, 1996-1997 годов рождения, после распития спиртного, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время пришли в дом несовершеннолетней, чтобы заставить ее вернуть деньги, которые якобы она украла. Когда же отец потерпевшей сказал, чтобы компания покинула их двор, они сначала избили мужчину, а потом, беспрестанно нанося побои несовершеннолетней, силой вывели ее из дома и заставили пойти с ними к заброшенному помещения химсклада. Дополнительно "подогревшись" алкоголем, учинили жестокую расправу над девушкой, нанеся ей многочисленные удары ногами по голове и туловищу, бросая в пострадавшую обломки кирпичей", - говорится в сообщении.


От полученных побоев девушка потеряла сознание. Злоумышленники оставили ее возле свалки, а сами ушли. Только утром следующего дня прохожие нашли потерпевшую и вызвали скорую. Однако в больнице, не приходя в сознание, девушка умерла.

Ювенальным прокурором в суде, на основании собранных в ходе следствия доказательств, была доказана вина в совершении преступления всех пяти фигурантов дела.

Обвиняемые, не согласившись с приговором районного суда, обжаловали его в апелляционном суде, которым оставлено решение первой инстанции.

Поэтому приговором Малинского районного суда однин фигурант дела признан виновным в совершении хулиганства и причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 121 УК Украины) и приговорен к 10 годам лишения свободы. Трех других (из них две девушки) - (по ч. 2 ст. 121 УК Украины) приговорены к 8 годам лишения свободы. Еще однин сообщник признан виновным в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136) и приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.
 

Предыстория


События происходили в ночь с 17 на 18 октября 2017 года.

Позже стали известны подробности жестокого избиения.

17-летняя девушка скончалась в больнице 24 октября
Тэги: Девушка, избиение, Подросток, суд, Малин
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