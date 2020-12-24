В Житомирской области определили топовые туристические места – пять «магнитов». ФОТО

На сессии депутаты Житомирского областного совета утвердили программу развития туризма на 2021-2023 годы. В программе определены 5 туристических "магнитов" области.
Как сообщает "Укринформ
", это заказник "Каменное село" в Олевском районе, исторический комплекс "Кляштор Босых кармелитов" в Бердичеве, парк "Древлянский" в Коростене, Национальный музей космонавтики им. С.П. Королева в Житомире и замок-музей "Радомысль" в Радомышле.
Каменное село
Фото: Эльдар Сарахман, УП
Кляштор Босых кармелитов
Фото: Игорь Щербаков
Древлянский парк
Фото: zeft.in.ua
Музей космонавтики
Фото: zeft.in.ua
Замок-музей "Радомысль"
Фото: Дмитрий Бартош
Кроме того, на Житомирщине выделили 6 основных перспективных направлений туризма: аутентичный, фестивальный, спортивный, религиозный, деловой и медицинский.
В документе отмечается, что в области есть ряд проблем, которые приостанавливают развитие туристической отрасли. Среди них - низкая конкурентоспособность туристических услуг, недостаточное развитие инфраструктуры, малое количество туринфоцентров и сувенирной продукции, отсутствие маркировки на турмашрутах.
Разработчики программы считают, что она постепенно позволит решить определенные проблемы.
Целью программы, которую утвердили депутаты, является создание качественного конкурентоспособного туристического продукта Житомирской области, что будет способствовать увеличению туристических потоков; преобразование направления туризма на прибыльную отрасль экономики области; создание условий для информационной осведомленности о туристических объектах и продуктах, которые предлагаются для познавательных, рекреационных, образовательных, развлекательных путешествий и экскурсий; формирование положительного туристического имиджа области; популяризация туристической Житомирщины на всеукраинской туристической арене.