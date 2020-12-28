Газ в Житомире подорожает в январе до 10 гривен за кубический метр: новый тариф

С 1 января 2021 года для жителей Житомира и области, которым поставляет газ ООО "Житомиргаз Збут", стоимость голубого топлива возрастет почти на 11,5%. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Цена голубого топлива для жителей Житомирской области в январе 2021 года составит 9,916320 грн за кубометр"
, - говорится в сообщении
.
В декабре цена была 8,89 грн за кубический метр топлива.
Стоит добавить, что указанные тарифы не включают в себя транспортировку газа. В настоящее время стоимость за распределение газа составляет 1,188 грн/куб. м.
Напомним, что с августа 2020 года украинцы могут свободно менять поставщика газа. К примеру, стоимость газа в НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2021-го составит 7,22 грн.
https://gas.ua/
https://megawatt.com.ua/tarif
И да, цены у Нафтогаза конечно выглядят заманчиво, но есть но:
1. Нельзя прогнозировать на сколько много у него подорожает в следующий раз.
2. Процедура перехода на нового поставщика газа далеко не быстрая, а там считай уже и весна на носу.
3. Все мы слышали про 100 миллиардов долга Нафтогаза. Вопрос: при такой дыре как они могут продавать так дешево свой газ на фоне некоторых остальных газовых компаний?
Це ж твій кацапський Фірташ так "рулить".
Це ваші кацапські убогі кадрі в образі злодіїв це творять, то ж аплодуй стоячи своєму нацистському підарасу і міжнародному злочинцю!
Одні кровосісі залишили пустою казну розграбивши Україну і з позором драпанули в кацапію інші її тепер пробують задушити тарифами.
Фірташ отримав кредити цитата: " получить кредитов от Газпромбанка на более $11 млрд благодаря поддержке президента России Владимира Путина."
АЖ!!! 11 мільярдів долларів!!!
То ж не возмущайся жополіз пупкіна, а аплодуй своїм недоумкам, бо османська орда поки що рулить на різних рівнях, але кредити віддавать він повинен, котрі взяв у кремлівського злодія.
Але хоче це він зробити за наш з вами рахунок за рахунок підняття тарифів.
Тож плати справно путінське чмо і не возмущайся своїми кумирами.
А нам , українцям, потрібно зробити правильні висновки.
І одними з них є тарифи котрі пропонує "Нафтогаз", котрий теж не є ідеальним і по котрому є теж питання, але тарифи у нього є поки що дещо нижчими чим в інших.
Переходим всі в "Нафтогаз" і тільки в нього, бо інші структури теж пов'язані з олігархами тим чи іншим чином.
Давить руську гідру потрібно краще економічно і доти, доки не розвалиться.
Але чого дивуватись коли про це вже писали навіть класики:
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (Булгаков).
Узнав себе? Тоді привіт примат.
Да и кто то обещял что повышения тарифов не будет весело так что аж грусно!