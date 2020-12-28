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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 28 » 15:36:47

Газ в Житомире подорожает в январе до 10 гривен за кубический метр: новый тариф

28.12.2020, 16:04:19 2845 20 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Газ в Житомире подорожает в январе до 10 гривен за кубический метр: новый тариф

 С 1 января 2021 года для жителей Житомира и области, которым поставляет газ ООО "Житомиргаз Збут", стоимость голубого топлива возрастет почти на 11,5%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Цена голубого топлива для жителей Житомирской области в январе 2021 года составит 9,916320 грн за кубометр", - говорится в сообщении.

В декабре цена была 8,89 грн за кубический метр топлива.

Стоит добавить, что указанные тарифы не включают в себя транспортировку газа. В настоящее время стоимость за распределение газа составляет 1,188 грн/куб. м.

Напомним, что с августа 2020 года украинцы могут свободно менять поставщика газа. К примеру, стоимость газа в НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2021-го составит 7,22 грн.
Тэги: газ, Житомир, тарифы
Комментариев: 19
RaID
1 Сергій (RaID)   • 16:21:47, 28.12.2020 [Материал]
+2

А у нафтогазу до 7,33...

https://gas.ua/
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:47:04, 28.12.2020 [Материал]
-1

а у мегаватта до 7.05
https://megawatt.com.ua/tarif
Ивасик
9 Телесик (Ивасик)   • 02:02:19, Вчера [Материал]
-2

Хоть кто-то уже получал платежку от Нафтогаза? Во сколько обошлись услуги по транспортировке газа?

И да, цены у Нафтогаза конечно выглядят заманчиво, но есть но:
1. Нельзя прогнозировать на сколько много у него подорожает в следующий раз.
2. Процедура перехода на нового поставщика газа далеко не быстрая, а там считай уже и весна на носу.
3. Все мы слышали про 100 миллиардов долга Нафтогаза. Вопрос: при такой дыре как они могут продавать так дешево свой газ на фоне некоторых остальных газовых компаний?
ZVEZDA
12 Житомирянин (ZVEZDA)   • 11:24:04, Вчера [Материал]
0

На 9. Ви ці питання вивчили? Пройшли особисто шлях переходу? Тоді не пишить єрунди!
Ивасик
15 Телесик (Ивасик)   • 13:42:50, Вчера [Материал]
-1

Где тут ерунда? А то ворварлся, сырнул без аргументов и делает вид умника. Я тебе тоже могу сказать - не пиши ерунду.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 16:39:26, 28.12.2020 [Материал]
0

Заебись! Хоть считать будет легче 200 кубов х 10 = 2000 грн. Сдачи не нужно - это вам на чай с мышьяком)))
predi
5 predi (predi)   • 19:04:21, 28.12.2020 [Материал]
0

А шо возмущаешся нацист з ФСБ Евгений (Artmaker?
Це ж твій кацапський Фірташ так "рулить".
Це ваші кацапські убогі кадрі в образі злодіїв це творять, то ж аплодуй стоячи своєму нацистському підарасу і міжнародному злочинцю!
Одні кровосісі залишили пустою казну розграбивши Україну і з позором драпанули в кацапію інші її тепер пробують задушити тарифами.
Фірташ отримав кредити цитата: " получить кредитов от Газпромбанка на более $11 млрд благодаря поддержке президента России Владимира Путина."
АЖ!!! 11 мільярдів долларів!!!
То ж не возмущайся жополіз пупкіна, а аплодуй своїм недоумкам, бо османська орда поки що рулить на різних рівнях, але кредити віддавать він повинен, котрі взяв у кремлівського злодія.
Але хоче це він зробити за наш з вами рахунок за рахунок підняття тарифів.
Тож плати справно путінське чмо і не возмущайся своїми кумирами.
А нам , українцям, потрібно зробити правильні висновки.
І одними з них є тарифи котрі пропонує "Нафтогаз", котрий теж не є ідеальним і по котрому є теж питання, але тарифи у нього є поки що дещо нижчими чим в інших.
Переходим всі в "Нафтогаз" і тільки в нього, бо інші структури теж пов'язані з олігархами тим чи іншим чином.
Давить руську гідру потрібно краще економічно і доти, доки не розвалиться.
Artmaker
17 Евгений (Artmaker)   • 14:54:37, Вчера [Материал]
-1

predi, ты сказочный долбоеб!
predi
19 predi (predi)   • 18:53:43, Вчера [Материал]
0

Шо то ти знов втратив розумову здатність і видаєш пшики котрі притаманні лише організму з патологічного оточення звезданутого гарема диких путіністів .
Але чого дивуватись коли про це вже писали навіть класики:
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (Булгаков).
Узнав себе? Тоді привіт примат.
vovik-zt
8 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 00:46:16, Вчера [Материал]
0

А коефіцієнт приведення до норм куди подівся :) Ще пару 8 кубів накидуй і рівно не буде.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:20:20, 28.12.2020 [Материал]
-2

На чай с мышьяком! Забавно. Надо всё отобрать в собственность Государства. Ворюги скрысятничали наши надра и имущество! Это неоспоримо.
Танюша
6 Татьяна (Танюша)   • 21:11:02, 28.12.2020 [Материал]
+2

Из искры возгорится ... Это я про необходимость опять повышать цены на тепло.
Vvvetal
7 Vetal (Vvvetal)   • 22:31:53, 28.12.2020 [Материал]
+7

А ЯК же обіцянкі зебіла своїм виборцям про зменшення тарифів і зменшення ціни на опалення щонайменше в 2 раза?
Hoakina
10 Марина (Hoakina)   • 08:07:53, Вчера [Материал]
+2

На 7. Хто обіцяв? дайте йому ще 100 днів і взагалі це порох винен
ZVEZDA
13 Житомирянин (ZVEZDA)   • 11:26:59, Вчера [Материал]
+1

Воно не компетентне ні в чому. Що воно може обіцяти. Що казали, то і обіцяв.
Ивасик
16 Телесик (Ивасик)   • 13:53:09, Вчера [Материал]
+1

Это такой конец эпохи бедности) Ни при одном президенте не было такой цены на газ как при ЗЕ! Можете открыть статистику и убедиться.
Stiven30
11 Дмитрий (Stiven30)   • 08:21:16, Вчера [Материал]
+2

Что то с математикой совсем плохо если сложить 9,9+1,2 то получается точно не 10
Да и кто то обещял что повышения тарифов не будет весело так что аж грусно!
ZVEZDA
14 Житомирянин (ZVEZDA)   • 12:48:53, Вчера [Материал]
+1

У них було унікальне рішення як ми мали цією зимою платити за опалення менше ніж тією)))))))))))))))) Це наскількі потрібно бути некомпетентними ні в чому крім гри нароялі)))))))))))))
AlexIvanov
18 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:30:25, Вчера [Материал]
0

Видать опять движемся к Майдану. Невероятно! Чиновники-крысаки всё плодятся и плодятся. Может как в Саудовской Аравии рубить руки. Там залог суды не берут. этому в конце концов надо положить конец. 21 век. От социализма в капитализм не получается никак. Всю страну разворовали и постоянно на чемоданах. чтобы сЪ.батся.
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