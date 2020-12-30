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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 30 » 10:25:00

Раскрыты подробности загадочной смерти подростка в Бердичеве

Вчера, 10:51:00 2124 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Раскрыты подробности загадочной смерти подростка в Бердичеве

 27 декабря на одном из рынков Бердичева обнаружили труп 16-летнего парня. Сегодня стало известно, что подросток погиб в результате дорожно-транспортного происшествия - был сбит микроавтобусом.

Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции, водитель попытался избежать ответственности: перенес тело парня и скрылся.
 

"В ходе первоочередных действий правоохранители установили, что накануне вечером парень вместе со знакомым находились на рынке, где распивали спиртное, и около полуночи один из участников пошел. Юноша же остался на рынке. В дальнейшем, как выяснили полицейские, парня, который лежал на земле, травмировал микроавтобус. После наезда водитель транспортного средства перенес юношу в другое место на территории рынка и оставил там", - информируют правоохранители.


В результате проведенных следственных действий полицейские разыскали автомобиль и его водителя - 46-летнего жителя Бердичева.



"По месту его жительства под процессуальным руководством местной прокуратуры правоохранители провели неотложный обыск и изъяли транспортное средство. Назначен ряд экспертных исследований. Для установления всех обстоятельств мужчину доставили в Бердичевский отдел полиции", - добавляют в ГУНП.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286 УК. Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Тэги: Бердичев, парень, труп, дтп
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:11:10, Вчера [Материал]
0

если скорую вызвал бы... может бы выжил.... что то 3 года мало за такое будет
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 11:50:01, Сегодня [Материал]
0

Водила, конечно, натворил. Но подросток в пьяном угаре, лежащий на земле - это полный пздц.
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