Раскрыты подробности загадочной смерти подростка в Бердичеве

27 декабря на одном из рынков Бердичева обнаружили труп 16-летнего парня. Сегодня стало известно, что подросток погиб
в результате дорожно-транспортного происшествия - был сбит микроавтобусом.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в полиции, водитель попытался избежать ответственности: перенес тело парня и скрылся.
"В ходе первоочередных действий правоохранители установили, что накануне вечером парень вместе со знакомым находились на рынке, где распивали спиртное, и около полуночи один из участников пошел. Юноша же остался на рынке. В дальнейшем, как выяснили полицейские, парня, который лежал на земле, травмировал микроавтобус. После наезда водитель транспортного средства перенес юношу в другое место на территории рынка и оставил там", - информируют правоохранители.
В результате проведенных следственных действий полицейские разыскали автомобиль и его водителя - 46-летнего жителя Бердичева.
"По месту его жительства под процессуальным руководством местной прокуратуры правоохранители провели неотложный обыск и изъяли транспортное средство. Назначен ряд экспертных исследований. Для установления всех обстоятельств мужчину доставили в Бердичевский отдел полиции"
, - добавляют в ГУНП.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286 УК. Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.