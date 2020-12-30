Раскрыты подробности загадочной смерти подростка в Бердичеве

"В ходе первоочередных действий правоохранители установили, что накануне вечером парень вместе со знакомым находились на рынке, где распивали спиртное, и около полуночи один из участников пошел. Юноша же остался на рынке. В дальнейшем, как выяснили полицейские, парня, который лежал на земле, травмировал микроавтобус. После наезда водитель транспортного средства перенес юношу в другое место на территории рынка и оставил там", - информируют правоохранители.