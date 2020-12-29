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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 29 » 11:58:53

На рынке в Бердичеве нашли труп 16-летнего парня

Вчера, 12:16:53 1452 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На рынке в Бердичеве нашли труп 16-летнего парня

 В городе Бердичев прохожие обнаружили на рынке парня без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

В ходе первоочередных мероприятий правоохранители провели осмотр места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу о причинах смерти парня.

"Проведен опрос граждан и изъяты записи камер видеонаблюдения", - добавляют в полиции.

О парне известно, что ему было 16 лет и он из села Хажин Бердичевского района.

В настоящее время полицейские открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства, проверяют несколько версий возможного развития событий.
Тэги: тело, труп, парень, Бердичев
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:40:18, Вчера [Материал]
0

Видать работал на рынке
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