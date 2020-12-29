На рынке в Бердичеве нашли труп 16-летнего парня

В городе Бердичев прохожие обнаружили на рынке парня без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
В ходе первоочередных мероприятий правоохранители провели осмотр места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу о причинах смерти парня.
"Проведен опрос граждан и изъяты записи камер видеонаблюдения"
, - добавляют в полиции.
О парне известно, что ему было 16 лет и он из села Хажин Бердичевского района.
В настоящее время полицейские открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства, проверяют несколько версий возможного развития событий.