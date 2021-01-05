Львовский мусор до сих пор свозят в Житомирскую область

В Коростенском районе полицейские задержали два грузовика, которые перевозили мусор с сомнительными документами. За рулем находились жители Львовской области.
Об этом 5 января "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Полицейские задержали два грузовика, перевозивших мусор без надлежащей сопроводительной документации. Одно транспортное средство патрульные остановили возле с. Клочевое, а другой - инспекторы группы реагирования Коростенского отдела при въезде в местный полигона бытовых отходов, неподалеку с. Грозино", - сообщает главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
Оба водителя спецтранспорта отказались объяснять свое появление в Коростенском районе, поскольку документов для сброса мусора не имели.
"За рулем обоих выявленных транспортных средств находились жители Львовщины. Грузовики изъяты до установления всех обстоятельств"
, - отметили в полиции.
Как сообщалось, летом 2020 года грузовики со львовским мусором задерживали в Коростенском
и Житомирском
районах.
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