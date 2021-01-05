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Львовский мусор до сих пор свозят в Житомирскую область

05.01.2021, 11:52:26 1741 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Львовский мусор до сих пор свозят в Житомирскую область

 В Коростенском районе полицейские задержали два грузовика, которые перевозили мусор с сомнительными документами. За рулем находились жители Львовской области.

Об этом 5 января "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Полицейские задержали два грузовика, перевозивших мусор без надлежащей сопроводительной документации. Одно транспортное средство патрульные остановили возле с. Клочевое, а другой - инспекторы группы реагирования Коростенского отдела при въезде в местный полигона бытовых отходов, неподалеку с. Грозино", - сообщает главное управление Национальной полиции в Житомирской области.


Оба водителя спецтранспорта отказались объяснять свое появление в Коростенском районе, поскольку документов для сброса мусора не имели.

"За рулем обоих выявленных транспортных средств находились жители Львовщины. Грузовики изъяты до установления всех обстоятельств", - отметили в полиции.

Как сообщалось, летом 2020 года грузовики со львовским мусором задерживали в Коростенском и Житомирском районах.

Тэги: Житомирщина, полиция, мусор
Комментариев: 5
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:03:03, 05.01.2021 [Материал]
+5

тупорылые уроды, убивают экологию всех городов, пару машин бы сжечь.
Berberis
2 Лилия (Berberis)   • 12:35:39, 05.01.2021 [Материал]
+3

Зачем сжигать- конфисковать насовсем.
melan
4 melan (melan)   • 13:03:39, 05.01.2021 [Материал]
+3

Учитывая продажность наших судов конфисковать будет трудно. А вот когда сожгут с десяток машин, то следующие подумают везти к нам мусор или нет.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:59:30, 05.01.2021 [Материал]
+4

Мусор отвезти во Львов, высыпать на площади Рынок, машины конфисковать в пользу Житомирзеленбуд.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:32:42, 05.01.2021 [Материал]
+4

шёл пятый сезон мелодрамы "Лембергский мусор"
хомячки у телевизоров хотят оживить сюжет....
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