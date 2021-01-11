Взрывные развлечения: на Житомирщине петарда едва не оставила мужчину без пальцев

Во время празднования Рождества житель житель Житомирщины взорвал петарду и получил травмы руки и ожоги. Инцидент произошел в пгт Ружин.
Об этом сообщает пресс служба управления ГСЧС в Житомирской области.
"В Управление ГСЧС в области поступило сообщение о госпитализации в травматологическое отделение Ружинской больницы мужчины 1992 г.р., который получил травмы пальцев левой кисти и термический ожог 1-2 степени обеих кистей в результате взрыва в руках подожженной петарды", - говорится в сообщении.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в результате использования пиротехнических средств в новогоднюю ночь зафиксировали ряд пожаров в различных областях Украины, а также несколько фактов травмирования граждан, в том числе и с серьезными последствиями.
Напомним, год назад во время запуска фейерверка в Житомире погиб мужчина
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