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Взрывные развлечения: на Житомирщине петарда едва не оставила мужчину без пальцев

Сегодня, 09:09:43 409 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Взрывные развлечения: на Житомирщине петарда едва не оставила мужчину без пальцев

 Во время празднования Рождества житель житель Житомирщины взорвал петарду и получил травмы руки и ожоги. Инцидент произошел в пгт Ружин.

Об этом сообщает пресс служба управления ГСЧС в Житомирской области.
 

"В Управление ГСЧС в области поступило сообщение о госпитализации в травматологическое отделение Ружинской больницы мужчины 1992 г.р., который получил травмы пальцев левой кисти и термический ожог 1-2 степени обеих кистей в результате взрыва в руках подожженной петарды", - говорится в сообщении.


В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в результате использования пиротехнических средств в новогоднюю ночь зафиксировали ряд пожаров в различных областях Украины, а также несколько фактов травмирования граждан, в том числе и с серьезными последствиями.

Напомним, год назад во время запуска фейерверка в Житомире погиб мужчина.
Тэги: петарда, взрыв, Житомирщина
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