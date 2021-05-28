На Житомирщине едва не погиб мужчина, решив разрезать герметичную бочку

В Житомирской области на территории бывшего предприятия в поселке Емильчино прогремел взрыв. Выяснилось, что разорвалась металлическая бочка, которую пытались разрезать газовым резаком.
Как сообщает "Журналу Житомира
" пресс-служба ГУНП в Житомирской области, в результате взрыва пострадал 41-летний мужчина.
"Предварительно, 41-летний житель Олевщины находился на территории бывшего завода, расположенного в пгт Емильчино. Мужчина совершал разрезание герметично закрытой металлической емкости с помощью газового резака. В результате таких действий произошло детонирование паров и взрыв. Верхнюю часть бочки сорвало, которой и ударило мужчину в лицо", - говорится в сообщении.
Травмированного госпитализировали в Житомирскую областную больницы, где оказывается необходимая медицинская помощь.
"Идет выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины"
, - добавили в полиции.