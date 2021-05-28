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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 28 » 09:55:08

На Житомирщине едва не погиб мужчина, решив разрезать герметичную бочку

Сегодня, 09:55:08 670 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине едва не погиб мужчина, решив разрезать герметичную бочку

 В Житомирской области на территории бывшего предприятия в поселке Емильчино прогремел взрыв. Выяснилось, что разорвалась металлическая бочка, которую пытались разрезать газовым резаком.

Как сообщает "Журналу Житомира" пресс-служба ГУНП в Житомирской области, в результате взрыва пострадал 41-летний мужчина.
 

"Предварительно, 41-летний житель Олевщины находился на территории бывшего завода, расположенного в пгт Емильчино. Мужчина совершал разрезание герметично закрытой металлической емкости с помощью газового резака. В результате таких действий произошло детонирование паров и взрыв. Верхнюю часть бочки сорвало, которой и ударило мужчину в лицо", - говорится в сообщении.


Травмированного госпитализировали в Житомирскую областную больницы, где оказывается необходимая медицинская помощь.

"Идет выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.
Тэги: взрыв, бочка, Житомирщина
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