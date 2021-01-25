Трагедия на Житомирщине: мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой

В городе Коростень 34-летний мужчина зарезал свою 30-летнюю сожительницу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Мертвую женщину в подъезде на первом этаже нашли жители дома. Осмотр экспертов показал наличие на теле погибшей резаных ран, которые и привели к смерти.
"Полицейские установили личность погибшей, а также причастного к ее убийству. Им оказался сожитель женщины, покончивший жизнь самоубийством"
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Правоохранители уточнили, что женщина проживала в этом же подъезде, на 2-м этаже в квартире сожителя.
"Двери в жилище никто не открывал, они были заперты изнутри. Для установления всех обстоятельств убийства погибшей мы провели в квартире неотложный осмотр, зайдя с помощью спасателей через балконные двери. В одной из комнат обнаружили тело мужчины, сожителя, совершившего самоубийство", - добавили в полиции.
На данный момент в рамках уголовных производств продолжается проведение судебно-медицинских экспертиз, а также других следственных действий.