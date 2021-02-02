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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 2 » 08:57:30

На нескольких улицах Житомира зафиксировали превышение допустимого уровня шума

Сегодня, 09:18:30 1860 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На нескольких улицах Житомира зафиксировали превышение допустимого уровня шума

 В 2020 году по результатам 309 исследований в 30 местах на территории области зафиксировали превышение допустимого уровня шума. 22 из них - в Житомире.

Допустимый уровень шума превышен на перекрестках Житомира и в местах с интенсивным движением транспорта, говорится в сюжете "Суспільне".
 

"Областной лабораторный центр провел 309 замеров эквивалентного и максимального уровней шума. Превышение наблюдалось в 30 точках - на перекрестках улиц, в местах интенсивного движения транспорта. В Житомире это улица Киевская, Бердичевская, Черняховского (Чудновская - ред.). Также зафиксировали превышение в Черняховском и Житомирском районах. Чтобы снизить уровень шума, нужно ставить шумозащитные экраны, снизить интенсивность движения и установить временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта", - говорит представитель Житомирского областного лабораторного центра Владимир Аврамчук.


Допустимый уровень шума для организма человека составляет от 40 до 55 децибел. Врачи и психологи говорят, что постоянный шум может привести к различного рода заболеваниям.
 

"В первую очередь, появляются головные боли, повышение артериального давления, тахикардия. Если постоянно жить в условиях шума до 90 децибел, то могут возникнуть заболевания нервной, эндокринной и пищеварительной систем. В школе на переменах уровень шума тоже достигает 90 децибел. А за 120 децибел - это уже уровень шума реактивного самолета. В таком случае, конечно, может возникать и физическая боль", - рассказывает врач семейной медицины Любовь Гукайло.


Кроме того, уровень шума выше нормы может стать причиной панических атак. Психолог Наталья Харитонова отмечает, что от шума нужно хотя бы периодически защищаться.
 

"Человек становится плаксивым, раздражительным. Это влияет на его поведение. Но в любом случае нужно защищаться. Даже если мы не можем это делать в полной мере. Например, определенное время в течение недели мы должны находиться в тишине. Она нужна нашему мозгу, так мы будем здоровее", - говорит Наталья Харитонова.

 
Тэги: Житомир, Шум, исследования
Комментариев: 5
danza
1 Светлана (danza)   • 11:36:32, Сегодня [Материал]
+1

Ну и смысл от этих замеров? Каждый год замеряют, и что потом? Какие-то меры предпринимаются? НЕТ. Но деньги на это выделяют регулярно. Маразм крепчает!
Pound
2 Life is life (Pound)   • 12:02:56, Сегодня [Материал]
+1

Краще заміряли б скільки на червоний світлофор проїзджають, то був би толк більший.
melan
3 melan (melan)   • 12:41:28, Сегодня [Материал]
+1

имитация бурной деятельности. Ну замеряли, ну шумно. Никаких мер не предпринято.
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:00:51, Сегодня [Материал]
0

3 перших секунд відео — підлий маніпулятивний монтаж.

В ролику видно як тролейбус зачиняє двері та від'їжджає, а чутно як лунає текст "зупинка вулиця Мала Бердичівська". І тут одразу кілька але

— назва зупинки оголошується при під'їзді до зупинки автоматично (працює gps-навігація)
— повідомлення про зупинку оголошується в салон, а не на вулицю, на вулицю буде лунати оголошення "тролейбус рухається за маршрутом 15А"
— хоча будинок і знаходиться на М. Бердичівській, зупинка навпроти Еко-маркету називається "вулиця Лєха Качинського"

В ЖТТУ вже давно після численних скарг прикрутили ті гучномовці, сам особисто чув як тролейбуси з Київської горланили на прилеглі квартали
Marine
5 Руслана (Marine)   • 17:26:39, Сегодня [Материал]
0

Ну превышено и что делаем? Как будем снижать?
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