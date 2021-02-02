На нескольких улицах Житомира зафиксировали превышение допустимого уровня шума

"Областной лабораторный центр провел 309 замеров эквивалентного и максимального уровней шума. Превышение наблюдалось в 30 точках - на перекрестках улиц, в местах интенсивного движения транспорта. В Житомире это улица Киевская, Бердичевская, Черняховского (Чудновская - ред.). Также зафиксировали превышение в Черняховском и Житомирском районах. Чтобы снизить уровень шума, нужно ставить шумозащитные экраны, снизить интенсивность движения и установить временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта", - говорит представитель Житомирского областного лабораторного центра Владимир Аврамчук.

"В первую очередь, появляются головные боли, повышение артериального давления, тахикардия. Если постоянно жить в условиях шума до 90 децибел, то могут возникнуть заболевания нервной, эндокринной и пищеварительной систем. В школе на переменах уровень шума тоже достигает 90 децибел. А за 120 децибел - это уже уровень шума реактивного самолета. В таком случае, конечно, может возникать и физическая боль", - рассказывает врач семейной медицины Любовь Гукайло.

"Человек становится плаксивым, раздражительным. Это влияет на его поведение. Но в любом случае нужно защищаться. Даже если мы не можем это делать в полной мере. Например, определенное время в течение недели мы должны находиться в тишине. Она нужна нашему мозгу, так мы будем здоровее", - говорит Наталья Харитонова.