Сгорел «Эпицентр» в Первомайске. Поджигателю торгового центра грозит пожизненное заключение. ВИДЕО

Сегодня 2 февраля 2021 в городе Первомайск (Николаевская область) сгорел строительный гипермаркет "Эпицентр". Пожар распространился на всю площадь здания, его площадь составила около 1 000 кв. м. К тушению были привлечены 32 человека и 8 единиц техники. По состоянию на 14:30, пожар в "Эпицентре" локализован.
Подробности пожара
В полиции Николаевской области сообщили, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров он начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помещение, после чего бросился бежать.
Другие охранники догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором.
Видео пожара изнутри Эпицентра
Когда в строительном супермаркете "Эпицентр" в Первомайске произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В сети уже обнародовали видео изнутри заведения в первые минуты пожара.
"Сигнализация сработала. Было оповещения. Есть видео, на котором слышно как звучит сигнализация и видно нападавшего, как он бегает с топором", - сказали в пресс-службе спасателей.
Вот это видео. На нем действительно видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются тушить огонь.
Поджигатель раскрыл причины своего поступка
Пожар в "Эпицентре" устроил 37-летний мужчина, который ворвался в строительный супермаркет с ножом и топором, поджег помещение и ранил двоих охранников. Сейчас нарушитель, которому грозит пожизненное, уже сознался в содеянном и объяснил причины поступка.
Также выяснилось, что поджигатель был пьян, рассказал мэр Первомайска Олег Демченко.
Так, правоохранители зафиксировали все визуальные признаки сильного алкогольного опьянения. В частности, от него несло спиртными напитками, речь была бессвязной и путаной. Тем не менее полицейские смогли сделать вывод со слов мужчины, что на преступление его побудили личные неприязненные отношения с директором гипермаркета.
"По подозрению в поджоге задержан один человек. Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить... Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр", у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором", - заявил Демченко.
Хотя задержанный не говорит, откуда именно он приехал, в мобильнике подозреваемого около 90% контактов - из Запорожской области, поэтому "копы" полагают, что он именно оттуда.
Задержанный поджигатель "Эпицентра" в Первомайске (фото с Facebook-страницы Сергея Шайхета)
"Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точные данные", - добавил мэр Первомайска.
Как стало известно, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.
Мужчине грозит пожизненное заключение
Мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на странице в Facebook.
Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.
"За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы. На месте пожара в настоящее время полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - заявил Шайхет.
и про "обострённое чувство справедливости" я уже где-то слышал....