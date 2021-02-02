Сгорел «Эпицентр» в Первомайске. Поджигателю торгового центра грозит пожизненное заключение. ВИДЕО

"Сигнализация сработала. Было оповещения. Есть видео, на котором слышно как звучит сигнализация и видно нападавшего, как он бегает с топором", - сказали в пресс-службе спасателей.

"По подозрению в поджоге задержан один человек. Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить... Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр", у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором", - заявил Демченко.