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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 2 » 20:44:59

Сгорел «Эпицентр» в Первомайске. Поджигателю торгового центра грозит пожизненное заключение. ВИДЕО

Вчера, 21:04:03 3399 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сгорел «Эпицентр» в Первомайске. Поджигателю торгового центра грозит пожизненное заключение. ВИДЕО

 Сегодня 2 февраля 2021 в городе Первомайск (Николаевская область) сгорел строительный гипермаркет "Эпицентр". Пожар распространился на всю площадь здания, его площадь составила около 1 000 кв. м. К тушению были привлечены 32 человека и 8 единиц техники. По состоянию на 14:30, пожар в "Эпицентре" локализован.

Подробности пожара

В полиции Николаевской области сообщили, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров он начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджег помещение, после чего бросился бежать.

Другие охранники догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором.

Поджигатель задержан. В Первомайске сгорел Эпицентр.

Видео пожара изнутри Эпицентра

Когда в строительном супермаркете "Эпицентр" в Первомайске произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. В сети уже обнародовали видео изнутри заведения в первые минуты пожара.

"Сигнализация сработала. Было оповещения. Есть видео, на котором слышно как звучит сигнализация и видно нападавшего, как он бегает с топором", - сказали в пресс-службе спасателей.


Вот это видео. На нем действительно видно поджигателя, а также зафиксировано, как работники заведения пытаются тушить огонь.

 
 

Поджигатель раскрыл причины своего поступка

Пожар в "Эпицентре" устроил 37-летний мужчина, который ворвался в строительный супермаркет с ножом и топором, поджег помещение и ранил двоих охранников. Сейчас нарушитель, которому грозит пожизненное, уже сознался в содеянном и объяснил причины поступка.

Также выяснилось, что поджигатель был пьян, рассказал мэр Первомайска Олег Демченко.

Так, правоохранители зафиксировали все визуальные признаки сильного алкогольного опьянения. В частности, от него несло спиртными напитками, речь была бессвязной и путаной. Тем не менее полицейские смогли сделать вывод со слов мужчины, что на преступление его побудили личные неприязненные отношения с директором гипермаркета.

"По подозрению в поджоге задержан один человек. Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить... Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь "Эпицентр", у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором", - заявил Демченко.


Хотя задержанный не говорит, откуда именно он приехал, в мобильнике подозреваемого около 90% контактов - из Запорожской области, поэтому "копы" полагают, что он именно оттуда.


Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске раскрыл причины своего поступк
Задержанный поджигатель "Эпицентра" в Первомайске (фото с Facebook-страницы Сергея Шайхета)
 

"Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точные данные", - добавил мэр Первомайска.


Как стало известно, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

Мужчине грозит пожизненное заключение

Мужчине, который поджег строительный супермаркет "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на странице в Facebook.

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Действия мужчины квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство.

"За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы. На месте пожара в настоящее время полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок", - заявил Шайхет.

Тэги: Эпицентр, Николаев, пожар, Первомайск
Комментариев: 5
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 21:38:01, Вчера [Материал]
+2

за убийство дают по 7 лет, а некоторые наши депутаты вообще гуляют....а тут пж)
Шурин
2 Aleksandr (Шурин)   • 21:51:05, Вчера [Материал]
+1

Зато на псих лечебницы не тратят лишних денег которых и так нет %)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 22:02:57, Вчера [Материал]
0

судя по фотке активиста совсем не охранники заломали
и про "обострённое чувство справедливости" я уже где-то слышал....
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 22:20:21, Вчера [Материал]
+2

Це результат масового закриття психдиспансерів. Одна справа, коли божевільний несе свою параною у коментарях місцевих сайтів новин, але вже інша, коли він береться за сокиру.
melan
5 melan (melan)   • 22:25:00, Вчера [Материал]
0

Писаки решили названием хайпануть. Каким боком это происшествие к Житомиру??? Хотя может быть и у нас наверное найдутся желающие спалить этот сельмаг.
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