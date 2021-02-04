Как изменился состав житомирского «Полесья» в январе?

Одной из самых громких новостей, связанных с житомирским футболом, стал трансфер хавбека «Миная» Александра Глаголы. В сезоне 2019-2020 он помог команде из Закарпатья пробиться в УПЛ, но после этого потерял место в основе.
В текущем розыгрыше премьер-лиги Глагола провел всего лишь одну встречу, а еще два матча отыграл в Кубке страны. «Минай», кстати, не пробился в четвертьфинал турнира. Эксперты, которые предлагают бесплатные прогнозы на футбол
, советовали ставить на «Минай» в противостоянии с «Александрией». Но «Минай» проиграл и вылетел из турнира. Руководство клуба отпустило Глаголу в «Полесье», а сам «Минай» готовится ко второй части УПЛ, которая начнется для клуба встречей со «Львовом» в середине февраля. Букмекерская контора 1Win
дает коэффициент 2.44 на победу «Миная» в этой встрече.
Что же до Глагола и «Полесья», то хавбек подписал контракт с клубом из Житомира до конца 2021-го года. Отметим, что Александр провел большую часть карьеры в донецком «Шахтере». Играл за молодежную команду «горняков», а в 2005-м году стал серебряным призером юношеской лиги Чемпионов УЕФА. За основной состав «Шахтера» Глагола не поиграл, а в 2019-м году перебрался в «Минай».
Новички и продление контрактов
Вместе с Глаголой в «Полесье» перебрался защитник Артем Терехов. Этот футболист перешел из столичной «Оболони-Бровар». Также в его карьере были мариупольский «Ильичевец», где Терехов играл за дубль, «Буковина» из Черновцов и криворожский «Горняк». Летом 2018-го Артем поиграл в составе «Колоса», но потом вернулся в «Оболонь». Отметим, что этот футболист также подписал контракт с «Полесье» до декабря 2021-го года.
Также руководству житомирского клуба удалось договориться о том, чтобы в команде остались лидеры. Защитники Андрей Власюк и Сергей Швец, а также форвард Ярослав Галенко продлили свое соглашения с клубом до июня 2022-го года. Все трое были игроками основы «Полесья». В активе Галенко шесть забитый мячей, также один точный удар на счету Власюка.
С кем пришлось расстаться?
Защитник Илья Тимошенко не будет выступать за «Полесье». Дело в том, что руководство клуба и игрок разорвали контракт по соглашению сторон. Отметим, что Илья стал игроком житомирского клуба по ходу сезона 2019/2020. В первой половине текущего розыгрыша Первой лиги Тимошенко отыграл в шести матчах, а также провел две игры в Кубке Украины.
Также стало известно, что бывший игрок «Полесья» Сергей Суханов подписал контракт с «Оболонью». Защитнику предложили соглашение сроком до конца июня 2022-го года. Помимо житомирского клуба Суханов играл в «Нефтянике-Укрнефть», а также «Горняке-Спорт».