Ярослав Галенко: «Грех жаловаться на условия, которые создают для футболистов Полесье в Житомире»

Житомиряне удачно адаптировались к новому для себя перволиговому уровню, а игроком, который повел их вперед, стал опытный форвард Галенко. 7 голов в 17-ти матчах чемпионата и Кубка Украины в активе Ярослава — его помощь была очень существенной для Полесья как при завоевании путевки в Первую лигу, так и после повышения в классе.

Рубрика «Игра в лицах» продолжает знакомить вас с игроками и их пути в футболе. Ее очередным героем стал один из ведущих игроков Полесья, нападающий Ярослав Галенко. Sport Arena он рассказал о своем футбольном пути, сложных временах в карьере и о глотке футбольного воздуха сейчас в Полесье. По словам Галенко, его команде по силам побороться за высокие места в нынешние Первой лиге.

— Ярослав, свою футбольную карьеру вы начинали в Чайке, затем была Оболонь. Что запомнилось из этого периода вашей жизни?

— Да, я воспитанник киевского футбола. Сначала играл за Чайку, которую тренировал Олег Царук. За 2,5 года до выпуска из школы перешел в Оболонь, к Георгию Матиенко. За дубль Оболони поиграл всего полгода, ведь из-за кризиса вторую команду расформировали.

К сожалению, из-за травмы смог сыграть всего пять или шесть матчей. В физическом плане было сложно, ведь приходилось играть против опытных игроков. В некоторых матчах даже страшновато было выходить на поле (улыбается).

— Период выступлений за Зирку вспоминаете с теплотой? Там заложили фундамент взрослого футбола?

— Когда перешел в команду, то играл в нападении, а также на правом и левом флангах полузащиты. Игорь Жабченко выбирал позицию, на которой принесу больше пользы. В этой команде я вырос как футболист, ведь мог работать с хорошими тренерами. Можно сказать, что после Киева это был мой второй родной дом. Зирка для меня более родная, чем Оболонь. Хочу поблагодарить всех за эти замечательные 4,5 года. У меня в Кропивницкому много друзей, по возможности возвращаюсь в этот город. Печально, что он остался без большого футбола.

— В течение определенного периода времени вы не выступали на профессиональном уровне. Можете подробнее рассказать?

— В 2014 году меня приглашали на сбор с Олимпиком, но Николай Федоренко не отпустил. Только летом забрал документы и поехал в расположение донецкой команды. К сожалению, за неделю до начала сезона разорвал крестообразную связку вместе с мениском. Понятно, что со мной никто не подписывал контракт.

Был полгода без футбола, поехал в Крым к жене. Восстанавливался от травмы в Крыму. В 2015 году подписал контракт с Гелиосом. Там снова были проблемы со здоровьем, сделал еще две операции. После Гелиоса перешел в Металлист, но на турецких сборах почувствовал проблемы с коленом. Никак не мог выйти из этой черной полосы, набрать кондиции.

Поехал в Грузию, но там также не сложилось. Очень сложно было в психологическом плане все это пережить. Слава Богу, что в Полесье у меня все отлично, нет проблем со здоровьем, могу демонстрировать свой лучший футбол.

— Довольны тем, что играете за Полесье?

— Счастлив, что имею возможность играть за эту команду. Житомир рядом с Киевом и для меня это очень удобно. Руководство клуба создает все необходимые условия, Полесье прогрессирует. Отмечу, что в 30 лет чувствую себя лучше чем в 25. Начал больше следить за собой и у меня нет проблем со здоровьем. Сделаю все необходимое, чтобы как можно больше поиграть на высоком уровне.

— Были какие-то трудности при адаптации в Житомире? Все же клуб с традициями, болельщики требовательны, а клуб долго не мог вернуться на футбольную карту, еще и проблемы со стадионом.

— Глобальных проблем не было. Вообще, грех жаловаться на условия, которые создают для футболистов в Полесье. Знаю, что даже в некоторых клубах Премьер-лиги не организуют питание для игроков, а у нас таких проблем нет.

— Планируется улучшение инфраструктуры?

— Руководство клуба хочет арендовать базу, чтобы иметь возможность ею управлять. Знаю, что планируется строительство третьего этажа на базе, а также проведение работ по газону. Возможно, начнется строительство еще одного поля. Постепенно Полесья развивается и это замечательно. В этом межсезонье проводим сборы в Турции. Все в нашем клубе на хорошем уровне.

— Сейчас вы лидер команды, забиваете много мячей. Кому и чему обязаны таким результатам?

— Прежде всего, изменил отношение к себе, к своему организму. Сильно прибавил ментально, начал гораздо лучше понимать футбол. К тому же, большую роль в моем прогрессе необходимо отдать тренерскому штабу Сергея Шищенко. Эти факторы в комплексе помогли мне демонстрировать такие результаты.

— Кого из партнеров чувствуете лучше?

— Отмечу Андрея Власюка, с которым прошли путь из Второй лиги. Понима. его с полуслова. Несколько раз забивал после его замечательных навесов. У нас с Андреем образовался футбольный связь.

— Как изменилась команда при Шищенко? Что изменил новый главный тренер в тренировочном процессе?

— Сергей Шищенко хочет, чтобы мы контролировали мяч, играли первым номером. Для меня очень комфортная такая манеры игры. Почти всю свою карьеру выступал в командах, которые играли на контратаках. С мячом легче играть любому футболисту. Приятно, когда ты диктуешь свои условия сопернику, а не наоборот.

Тренер требует думать на футбольном поле, видеть эпизод на шаг вперед. Если ты думаешь на поле, то можешь экономить физические силы.

— По вашим ощущениям, на какие результаты может претендовать Полесье весной?

— Считаю, что Полесье может бороться за место в пятерке. Думаю, что все в команде стремятся занять как можно более высокое место. Будем двигаться шаг за шагом. Если играть в свой футбол, то результат придет.

— Уже соскучились по болельщиками?

— В Житомире — верные болельщики. Счастлив, что они наконец смогут приходить на матчи. Когда во Второй лиге играли на реконструированной «Спартак-Арене» при заполненных трибунах — это совсем другая атмосфера. Приятно было знать о проблеме лишнего билета, просили их у футболистов. Ожидаем, что на наши матчи будут приходить как можно больше фанатов Полесья. Сделаем все, чтобы радовать их своей игрой.

