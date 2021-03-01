ФК «Полесье» на зарубежных сборах сыграл против клубов из Казахстана и Латвии. ВИДЕО

Житомирский ФК «Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона. На днях команда сыграла свои первые международные контрольные матчи в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проходят в Турции.
Первый матч команда сыграла с казахстанским ФК «Кизилжар», который представляет Премьер лигу Казахстана, передает «Спортивний Житомир».
Игра завершилась боевой ничьей - 2:2. За житомирян голами отметились Александр Глагола и Марат Даудов, который реализовал 11-метровый на последней минуте матча.
В послематчевом комментарии главный тренер Сергей Шищенко отметил, что доволен тем, как игроки выполнили задачу на матч.
«Я очень доволен тем, что ребята выполнили задачу на игру. Очень грамотно сыграли, дисциплинированно. Мы не позволили сопернику в первом тайме создать хотя бы один момент, даже ни одного удара не было в створ. Но обидно, что мы пропустили такой нелепый автогол. Я доволен игрой, доволен отношением игроков и я думаю, что наша команда заслуживает уважения. Во втором тайме команда также неплохо действовала, но были ошибки, наверное это потому что мы всего три дня работаем на "земле". Очень доволен тем, что такая команда играла против нас "вторым номером", а мы весь матч были "первыми". И радует то, что мы надежно это делаем», - рассказал Сергей Шищенко.
Во втором контрольном матче подопечные Сергея Шищенко проиграли бронзовым призерам латвийской Высшей лиги ФК «Валмиера» со счетом 2:1. Единственный гол за ФК «Полесье» забил нападающий «желто-зеленых» Ярослав Галенко.
Напомним, ФК «Полесье» усилился двумя опытными игроками: контракт с житомирским клубом подписал полузащитник Александр Глагола и защитник Артем Терехов.