ФК «Полесье» на зарубежных сборах сыграл против клубов из Казахстана и Латвии. ВИДЕО

«Я очень доволен тем, что ребята выполнили задачу на игру. Очень грамотно сыграли, дисциплинированно. Мы не позволили сопернику в первом тайме создать хотя бы один момент, даже ни одного удара не было в створ. Но обидно, что мы пропустили такой нелепый автогол. Я доволен игрой, доволен отношением игроков и я думаю, что наша команда заслуживает уважения. Во втором тайме команда также неплохо действовала, но были ошибки, наверное это потому что мы всего три дня работаем на "земле". Очень доволен тем, что такая команда играла против нас "вторым номером", а мы весь матч были "первыми". И радует то, что мы надежно это делаем», - рассказал Сергей Шищенко.