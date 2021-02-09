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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 9 » 08:36:09

На границе Житомирской и Киевской областей открыли пункт обогрева. ФОТО

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На границе Житомирской и Киевской областей открыли пункт обогрева. ФОТО

 На трассе М-06 Киев – Чоп, на границе Киевской и Житомирской областей, начал работать пункт обогрева для автомобилистов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"На границе Киевской и Житомирской областей на 68 км автодороги Киев-Чоп (между селами Ставище и Небелица) 8 февраля начал работу пункт обогрева, развернутый работниками УГСЧС совместно с полицейскими Житомирщины", – говорится в сообщении.
 

Предыстория


В ночь на 8 февраля циклон принес в Житомирскую область арктический воздух со снегопадами.

8 февраля на автодорогах М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев – Ковель – Ягодин на территории Житомирской области ограничили движение грузовиков





Фото: ГУНП
Тэги: пункт обогрева, Житомирская область
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