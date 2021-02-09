На границе Житомирской и Киевской областей открыли пункт обогрева. ФОТО

На трассе М-06 Киев – Чоп, на границе Киевской и Житомирской областей, начал работать пункт обогрева для автомобилистов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"На границе Киевской и Житомирской областей на 68 км автодороги Киев-Чоп (между селами Ставище и Небелица) 8 февраля начал работу пункт обогрева, развернутый работниками УГСЧС совместно с полицейскими Житомирщины"
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Предыстория
В ночь на 8 февраля циклон принес в Житомирскую область арктический воздух со снегопадами
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8 февраля на автодорогах М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев – Ковель – Ягодин на территории Житомирской области ограничили движение грузовиков
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Фото: ГУНП