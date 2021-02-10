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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 10 » 17:41:34

Полиция «накрыла» наркокартель, который распространял в Житомирской области амфетамин. ВИДЕО

Сегодня, 17:41:34 220 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция «накрыла» наркокартель, который распространял в Житомирской области амфетамин. ВИДЕО

 40-летний житель Житомирской области создал наркокартель. Изготовление амфетамина наладил в столице, а распространял на территории Житомирщины. О разоблачении преступной группы "ЖЖ" сообщили в областной полиции.
 

"В 2020 году работники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, в рамках отработок по борьбе с преступлениями в сфере наркооборота, обнаружили, что на территории Житомирщины действует организованная преступная группа. В результате проверки установлено, что 40-летний житель Любарского района Житомирской области, который в прошлом проживал в Киеве, является организатором криминальных сделок с наркотиками. К преступной деятельности мужчина привлек свою сожительницу и нескольких местных жителей", - сообщают правоохранители.


По информации полиции, злоумышленники в квартире в Киеве оборудовали лабораторию, где изготавливали амфетамин оптовыми партиями. Через подконтрольных дилеров готовое психотропное вещество сбывали на Житомирщине и в соседней Хмельницкой области.


 

"Экспертиза товара, приобретенного правоохранителями на оперативных закупках, подтвердила, что вещество - это амфетамин. После встречи организатора и "варщика", на которой была передана партия психотропа, обоих злоумышленников задержали. На санкционированных обысках изъято амфетамин, марихуану, прекурсоры, оборудование, а также боеприпасы, денежные средства, банковские карты и мобильные телефоны", - добавили правоохранители.




В настоящее время им готовится вручения подозрения по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной группы.
 
Тэги: Житомирская область, наркокартель, наркотики, амфетамин
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