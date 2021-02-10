Полиция «накрыла» наркокартель, который распространял в Житомирской области амфетамин. ВИДЕО

"В 2020 году работники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, в рамках отработок по борьбе с преступлениями в сфере наркооборота, обнаружили, что на территории Житомирщины действует организованная преступная группа. В результате проверки установлено, что 40-летний житель Любарского района Житомирской области, который в прошлом проживал в Киеве, является организатором криминальных сделок с наркотиками. К преступной деятельности мужчина привлек свою сожительницу и нескольких местных жителей", - сообщают правоохранители.