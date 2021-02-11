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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 11 » 14:03:40

Избили и бросили умирать на улице: на Житомирщине задержали подозреваемых в убийстве

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Избили и бросили умирать на улице: на Житомирщине задержали подозреваемых в убийстве

 Ночью 10 февраля на улице города Новоград-Волынский прохожие обнаружили травмированного мужчину. Впоследствии он скончался в реанимационном отделении больницы. Полицейские установили, что смертельные травмы погибшему нанесли 30-летний житель Коростышева и двое его товарищей.
 

"В Новоград-Волынский районный отдел полиции поступило сообщение из местной больницы о госпитализации в реанимационное отделение 37-летнего жителя района. Мужчину после полуночи нашли прохожие на улице города. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и состояние комы. К сожалению, через полдня мужчина скончался", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.


В ходе первоочередных мероприятий полицейские выяснили, что накануне погибший поконфликтовал со своей 29-летней женой и ее знакомым, жителем г. Коростышев. Впоследствии, поздно вечером, коростышивец с двумя товарищами выманили оппонента на встречу, чтобы выяснить отношения. Они неожиданно набросились на 37-летнего звягельчанина, избили его и скрылись.



Оперативники установили, что участие в драке принимали 30-летний житель Коростышева и двое его знакомых, 23-летний и 36-летний звягельчане.
 

"Все трое задержаны. У младшего из них изъяли пневматический пистолет, принадлежавший погибшему. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили правоохранители.


Досудебное расследование проводится по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Подозреваемым в убийстве грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Тэги: Житомирщина, убийство
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