Президент назначил глав РГА в новообразованных районах Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей райгосадминистраций в новосозданных районах Житомирской области.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте
президента Украины.
Руководители РГА в 4-х районах:
- Юрий Тарасюк - Коростенская РГА;
- Людмила Димидюк - Бердичевская РГА;
- Юрий Денисовец - Житомирская РГА;
- Вячеслав Авраменко - Новоград-Волынский РГА.
Юрий Тарасюк и Людмила Димидюк занимали эти должности и ранее в формате старого административно-территориального устройства. Они были уволены и сразу назначены на должность в новом статусе. Юрий Денисовец руководил Коростышевской РГА, Вячеслав Авраменко - бывший председатель Емильчинской райгосадминистрации.
Предыстория
Согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4
: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский.
Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций. На ликвидацию правительство выделило Житомирщине почти 47 млн гривен
.