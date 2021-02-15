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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Февраль » 15 » 08:38:55

Президент назначил глав РГА в новообразованных районах Житомирской области

Сегодня, 08:59:05 1668 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президент назначил глав РГА в новообразованных районах Житомирской области

 Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей райгосадминистраций в новосозданных районах Житомирской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте президента Украины.

Руководители РГА в 4-х районах:
 
  • Юрий Тарасюк - Коростенская РГА;
  • Людмила Димидюк - Бердичевская РГА;
  • Юрий Денисовец - Житомирская РГА;
  • Вячеслав Авраменко - Новоград-Волынский РГА.

Юрий Тарасюк и Людмила Димидюк занимали эти должности и ранее в формате старого административно-территориального устройства. Они были уволены и сразу назначены на должность в новом статусе. Юрий Денисовец руководил Коростышевской РГА, Вячеслав Авраменко - бывший председатель Емильчинской райгосадминистрации.
 

Предыстория


Согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевский.

Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций. На ликвидацию правительство выделило Житомирщине почти 47 млн ​​гривен
Тэги: районы, Житомирская область, РГА, назначение
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