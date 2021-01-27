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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 27 » 16:11:12

Житомирская область на ликвидацию райгосадминистраций получила 47 млн грн

Вчера, 16:38:12 2899 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область на ликвидацию райгосадминистраций получила 47 млн грн

 Правительство перераспределило часть бюджетных назначений, а именно 879 млн грн, Министерству финансов для обеспечения отдельных расходов, связанных с ликвидацией районов.

В частности, Житомирская облгосадминистрация получит 46,8 млн грн.

Переданные средства направят на выплату работникам районных государственных администраций, которые реорганизуются:
 
  • заработной платы, которая состоит из должностного оклада, надбавки за ранг и выслугу лет;
  • выходного пособия;
  • денежной компенсации за неиспользованные отпуска.

Напомним, согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевской. Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций. 

Тэги: РГА, Житомирская область, районы, ликвидация
Комментариев: 5
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 16:40:09, Вчера [Материал]
+2

оце гроші в нікуди!
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 18:38:40, Вчера [Материал]
-1

В смысле? То людям зарплату выплатить не надо?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:12:44, Вчера [Материал]
+1

областную бы ещё разогнать
тоже бесполезное учреждение
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 22:38:31, Вчера [Материал]
0

Ну, теперь заживем! )))
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 23:34:02, Вчера [Материал]
0

Юстицию уже "реорганизовали" подобным образом. Херово получилось.
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