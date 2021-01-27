Житомирская область на ликвидацию райгосадминистраций получила 47 млн грн

Правительство перераспределило часть бюджетных назначений, а именно 879 млн грн, Министерству финансов для обеспечения отдельных расходов, связанных с ликвидацией районов.
В частности, Житомирская облгосадминистрация получит 46,8 млн грн
.
Переданные средства направят на выплату работникам районных государственных администраций, которые реорганизуются:
- заработной платы, которая состоит из должностного оклада, надбавки за ранг и выслугу лет;
- выходного пособия;
- денежной компенсации за неиспользованные отпуска.
Напомним, согласно новой административно-территориальной реформе в Житомирской области из 23 районов останется только 4
: Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский и Бердичевской. Соответственно ликвидируют 19 районных государственных администраций.
тоже бесполезное учреждение