Камеры сняли, как парень устроил погром в житомирском сквере. Полиция разыскивает хулигана

В Житомире камеры городской системы видеонаблюдения зафиксировали, как в сквере Лятошинского молодой человек переворачивал лавки. Инцидент произошел 14 февраля около 22:30.
Видео с камер опубликовало КП "Городской информационный центр
".
16 февраля полиция Житомирщины заявила, что разбирается в обстоятельствах и устанавливает личность хулигана.
"Вечером 14 февраля в сквере на улице Бориса Лятошинского молодой человек от нечего делать опрокинул лавки для отдыха. Парень зафиксирован на видео Житомирского городского информационного центра", - информирует ГУНП.
Полицейские просят откликнуться житомирян, которые узнали парня на видеозаписи.
"Друзья! Если вы владеете сведениями о событии или причастного к нему молодом человеке, сообщите об этом в Житомирское районное управление полиции или оставьте информацию по номерам 097 939 6130 или 102"
, - призывает полиция.