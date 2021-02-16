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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 16 » 10:11:40

Камеры сняли, как парень устроил погром в житомирском сквере. Полиция разыскивает хулигана

Вчера, 10:19:40 1789 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Камеры сняли, как парень устроил погром в житомирском сквере. Полиция разыскивает хулигана

 В Житомире камеры городской системы видеонаблюдения зафиксировали, как в сквере Лятошинского молодой человек переворачивал лавки. Инцидент произошел 14 февраля около 22:30.

Видео с камер опубликовало КП "Городской информационный центр".

16 февраля полиция Житомирщины заявила, что разбирается в обстоятельствах и устанавливает личность хулигана.


 

"Вечером 14 февраля в сквере на улице Бориса Лятошинского молодой человек от нечего делать опрокинул лавки для отдыха. Парень зафиксирован на видео Житомирского городского информационного центра", - информирует ГУНП.


Полицейские просят откликнуться житомирян, которые узнали парня на видеозаписи.

"Друзья! Если вы владеете сведениями о событии или причастного к нему молодом человеке, сообщите об этом в Житомирское районное управление полиции или оставьте информацию по номерам 097 939 6130 или 102", - призывает полиция. 

Тэги: хулиган, сквер, Житомир, розыск
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Комментариев: 9
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 10:47:54, Вчера [Материал]

Надеюсь она ему дала. Как никак, а две лавки он победил.
TarasS
9 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 20:25:14, Вчера [Материал]

Думаю, что не дала: он не смог перевернуть туалет.
melan
2 melan (melan)   • 11:06:27, Вчера [Материал]

типичный житомирский кугут.
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 11:35:39, Вчера [Материал]

Кугут с какашкой на голове.
Macarron
4 Chacarron (Macarron)   • 12:24:40, Вчера [Материал]

Кто-то дарит девушке цветы, а кто-то перевернутые лавки) Романтика, хуле
Житич
5 Василий (Житич)   • 13:01:00, Вчера [Материал]

Найти ублюдка и обязательно кастрировать, чтоб не давал потомства.
2257343
6 Оксана (2257343)   • 13:31:52, Вчера [Материал]

Почему у нас не наказывают исправительными работами. Одеть оранжевую робу и пускай снег чистит. Пускай любуются на "героя".
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 13:48:37, Вчера [Материал]

это же очевидно
исправительные работы могут себе позволить только очень богатые страны.
нужен проект работ, обеспечение техники безопасности, инструмент, доставка на\с работы, горячее питание и т.д.
10 суток в камере обходяцца гораздо дешевле

можно конечно забить на вот это вот всё, но тогда будет что-то типа немецкого Аушвица, лагерей в США для японцев или ГУЛАГа в СССР.
но тогда для окупаемости нужно количество. Тысяч 100-200 для начала.
kmitliva
8 Galina (kmitliva)   • 16:31:38, Вчера [Материал]

Ну и чучело.....((
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