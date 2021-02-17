Смерть 7-классницы в Боярке: девочки посмотрели видео в TikTok «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет»





В Боярке Киевской области в академическом лицее «Гармония» 16 февраля две ученицы седьмого класса выпили по 40 таблеток дротаверина, в результате чего одна девочка умерла. Второй ребенок в больнице в средне стабильном состоянии.

О таком нам сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Там уточнили, что дети выпили 40 таблеток дротаверина, который входит в состав «Но-шпы».

«Они насмотрелись видео в TikTok вроде: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет"», — сообщили в полиции.



Там добавили, что жизни госпитализированного ребенка сейчас ничего не угрожает. На месте происшествия работают киберполицейские, ювенальные полицейские и следователи.

В пресс-службе Киевской облгосадминистрации отметили, что учебное заведение подчиняется Боярской территориальной общине Фастовского района. Глава КОГА Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование этого случая.



Полицейские установили провизоров



В МВД заявили, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней ученицы, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, киберполиции и ювенальная превенция полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей.



Полицейские установили провизоров, которые признались, что продали лекарственный препарат детям.



Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба допустил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано с опасными интернет-играми.



Похожий случай

В 2019 году мы писали об отравлении неизвестным веществом трех школьников в Черниговской области, один из которых — 9-летний мальчик — скончался в больнице.



Как выяснили полицейские, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо, и их госпитализировали в реанимацию. О мотивах такого поступка тогда не сообщалось.