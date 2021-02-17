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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 17 » 16:43:46

На Полевой BMW сбил пешехода: пострадавшего госпитализировали

Вчера, 17:06:46 1323 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Полевой BMW сбил пешехода: пострадавшего госпитализировали

 В Житомире на Полевой BMW сбил человека. Инцидент произошел 17 февраля на улице Витрука возле фонтана. Об этом сообщили пользователи соцсетей и опубликовали фото с места ДТП.

Очевидцы утверждают, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшего мужчину без сознания госпитализировали в областную больницу.

"Автомобиль BMW X7 совершил наезд на пешехода. Человек был без сознания, поэтому установить личные данные не удалось. Пострадавший был госпитализирован в областную больницу", - сообщила в комментарии изданию Житомир инфо пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук. 
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 4
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:18:53, Вчера [Материал]

Не дивно, адже для чьоткіх водіїв Бех пішоходи це біосміття, а ПДР існують лише для лохів.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:33:38, Вчера [Материал]

на фотке переходом и не пахнет.
даже если б тот переход был, кидацца под машину по такой погоде - верх идиотизма. Хотя есть плюс - судя по модели машины полицаи хоть синьку водителю(льнице) шить не будут.
Jafar_bei
3 Allex (Jafar_bei)   • 17:35:55, Вчера [Материал]

Є там пішохідний перехід
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:38:00, Вчера [Материал]

не спорю, я не местный
тогда фотограф - кретин....
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