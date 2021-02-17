На Полевой BMW сбил пешехода: пострадавшего госпитализировали

В Житомире на Полевой BMW сбил человека. Инцидент произошел 17 февраля на улице Витрука возле фонтана. Об этом сообщили пользователи соцсетей и опубликовали фото с места ДТП.
Очевидцы утверждают, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшего мужчину без сознания госпитализировали в областную больницу.
"Автомобиль BMW X7 совершил наезд на пешехода. Человек был без сознания, поэтому установить личные данные не удалось. Пострадавший был госпитализирован в областную больницу",
- сообщила в комментарии изданию Житомир инфо
пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.