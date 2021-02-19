СБУ «накрыла» подпольный игорный зал: изъяли компьютеры и деньги. ФОТО

В Бердичеве прекратили незаконное функционирование игорного заведения и изъяли 15 комплектов компьютерной техники. По информации прокуратуры, казино находилось в нежилом помещении в центре города.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в нежилом помещении в центре города Бердичева, на улице Житомирской, незаконно функционирует запрещенное законом игорное заведение. Так, 18.02.2021, в игорном заведении сотрудниками Управления Службы безопасности в области проведен санкционированный обыск", - сообщает Житомирская областная прокуратура.
Во время обыска обнаружено 15 комплектов компьютерной техники с установленным программным обеспечением, система видеонаблюдения, денежные средства, полученные от продажи доступа к азартным играм.
Технику, деньги и другие предметы преступной деятельности изъяли, готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.
"Досудебное расследование, которое проводит следственный отдел УСБУ в области, продолжается, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к организации функционирования незаконного игорного заведения"
, - добавляет пресс-служба прокуратуры.
Напомним, в Житомире полиция 6 раз закрывала
один и тот же игорный зал.
Фото: прокуратура