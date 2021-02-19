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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 19 » 17:05:11

СБУ «накрыла» подпольный игорный зал: изъяли компьютеры и деньги. ФОТО

Сегодня, 17:15:11 352 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ «накрыла» подпольный игорный зал: изъяли компьютеры и деньги. ФОТО

 В Бердичеве прекратили незаконное функционирование игорного заведения и изъяли 15 комплектов компьютерной техники. По информации прокуратуры, казино находилось в нежилом помещении в центре города.
 

"В ходе досудебного расследования установлено, что в нежилом помещении в центре города Бердичева, на улице Житомирской, незаконно функционирует запрещенное законом игорное заведение. Так, 18.02.2021, в игорном заведении сотрудниками Управления Службы безопасности в области проведен санкционированный обыск", - сообщает Житомирская областная прокуратура.


Во время обыска обнаружено 15 комплектов компьютерной техники с установленным программным обеспечением, система видеонаблюдения, денежные средства, полученные от продажи доступа к азартным играм.



Технику, деньги и другие предметы преступной деятельности изъяли, готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

"Досудебное расследование, которое проводит следственный отдел УСБУ в области, продолжается, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к организации функционирования незаконного игорного заведения", - добавляет пресс-служба прокуратуры. 

Напомним, в Житомире полиция 6 раз закрывала один и тот же игорный зал.



Фото: прокуратура
Тэги: игорный бизнес, Житомирская область
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Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:32:34, Сегодня [Материал]

Семь лет война в стране, СБУ больше заняться нечем, выполняют работу участковых.
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