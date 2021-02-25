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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 25 » 08:33:33

В больнице Новограда-Волынского почти не осталось свободных коек для больных COVID-19

Сегодня, 08:38:33 358 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице Новограда-Волынского почти не осталось свободных коек для больных COVID-19

 На Житомирщине в городе Новоград-Волынский в больнице 95% коек для больных коронавирусом заполнены пациентами. Количество больных растет каждую неделю.

В стационаре для больных коронавирусом предусмотрели 114 коек, из которых сейчас занято 108, информирует "Суспільне".
 

"Очень напряженная ситуация, потому что больные поступают в основном в тяжелом состоянии. Это намного сложнее пациенты, чем те, которые были в первую волну. Сейчас в реанимационном отделении находится 8 пациентов. На кислородной поддержке по территориальному медицинскому объединению 34 пациента. Частично наших пациентов скорая медицинская помощь транспортирует в больницы Житомира, в частности в городскую больницу №2. И мы уже готовы доставить еще 15 коек дополнительных – это изоляционные кровати. Также увеличилась потребность кислорода. Есть у нас все медикаменты, которые должны быть по протоколу", – рассказал руководитель Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения Василий Борис.


Количество больных коронавирусом в Новограде-Волынском увеличилось с 1 февраля, в тот же день в городе ввели дополнительные карантинные ограничения.
 

"С 1 по 7 февраля зафиксировано 124 случая инфицирования, с 8 по 17 февраля - 240 случаев, с 15 по 21 февраля – 346 случаев. У нас дети уже не учатся фактически 3 недели, запрещены любые спортивные соревнования, работают специально созданные бригады в оптовых магазинах, потому что там есть скопление людей. Мы внесли коррективы в наш план по празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки. Все мероприятия в помещениях мы отменили", – сообщил городской голова Николай Боровец.


По словам представителя областного управления здравоохранения Сергея Березовского, сейчас в области койки для больных COVID-19 загружены на треть.

"Вспышки именно в том районе мы не регистрировали. Какой-либо массовой миграций населения в Новоград-Волынский не наблюдали. Почему-то у нас так меняются эти районы, в которых наблюдаем то рост, то уменьшение этой заболеваемости", - отметил Березовский. 

По состоянию на 24 февраля в Житомирской области обнаружили 4124 активных больных COVID-19. Больше всего больных в Житомире (1097 человек) и Новоград-Волынском районе (1078 человек). 
Тэги: больница, коронавирус, Новоград-Волынский
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