В больнице Новограда-Волынского почти не осталось свободных коек для больных COVID-19

"Очень напряженная ситуация, потому что больные поступают в основном в тяжелом состоянии. Это намного сложнее пациенты, чем те, которые были в первую волну. Сейчас в реанимационном отделении находится 8 пациентов. На кислородной поддержке по территориальному медицинскому объединению 34 пациента. Частично наших пациентов скорая медицинская помощь транспортирует в больницы Житомира, в частности в городскую больницу №2. И мы уже готовы доставить еще 15 коек дополнительных – это изоляционные кровати. Также увеличилась потребность кислорода. Есть у нас все медикаменты, которые должны быть по протоколу", – рассказал руководитель Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения Василий Борис.
"С 1 по 7 февраля зафиксировано 124 случая инфицирования, с 8 по 17 февраля - 240 случаев, с 15 по 21 февраля – 346 случаев. У нас дети уже не учатся фактически 3 недели, запрещены любые спортивные соревнования, работают специально созданные бригады в оптовых магазинах, потому что там есть скопление людей. Мы внесли коррективы в наш план по празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки. Все мероприятия в помещениях мы отменили", – сообщил городской голова Николай Боровец.