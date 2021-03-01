Правоохранители задержали жителя Житомирщины, который в столице торговал оружием. ФОТО

«В результате масштабной спецоперации мы изъяли у правонарушителя автомат Калашникова, два пистолета-пулемета Скорпион, около 2000 патронов к ним, десять гранат РГД-5 и Ф1, деньги в сумме 400 долларов США и почти 30 000 гривен. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования», – рассказал начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Богдан Марченко.