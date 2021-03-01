Правоохранители задержали жителя Житомирщины, который в столице торговал оружием. ФОТО

В Киеве сотрудники полиции и СБУ задержали жителя Житомирщины, который занимался продажей автоматов, пистолетов, гранат и патронов. Мужчине грозит до семи лет заключения.
«Во время отработки оперативной информации, поступившей от сотрудников Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины, работники Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №4 разоблачили парня, который занимался сбытом оружия на территории города Киева. Злоумышленником оказался 28-летний житель Житомирской области»
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В ходе расследования полицейские провели ряд оперативных закупок, а также обыски в автомобиле и по месту жительства фигуранта.
«В результате масштабной спецоперации мы изъяли у правонарушителя автомат Калашникова, два пистолета-пулемета Скорпион, около 2000 патронов к ним, десять гранат РГД-5 и Ф1, деньги в сумме 400 долларов США и почти 30 000 гривен. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования», – рассказал начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Богдан Марченко.
Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
Фото: полиция