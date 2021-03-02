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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 2 » 14:52:23

Десятки домов на Крошне без воды: водоканал обещает оперативно устранить проблему

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Десятки домов на Крошне без воды: водоканал обещает оперативно устранить проблему

 2 марта в Житомире после обеда десятки домов на Крошне остались без водоснабжения. Как стало известно "ЖЖ", поставку воды в дома житомирян перекрыли из-за замены задвижки.
 

"В связи с осложнением работ по замене задвижки по адресу: перекресток ул Покровская / ул. Героев Чернобыля, временно будет остановлена водопроводная насосная станция ​​3-го подъема "Крошня", - информирует КП "Житомирводоканал".


Водоснабжение перекрыли по адресам:
 
  • ул. Покровская, 84-86, 99-167;
  • ул. Парниковая;
  • ул. Садовая;
  • ул. Крошенская;
  • ул. Тараса Бульбы-Боровца;
  • ул. Народичская;
  • ул. Атаманов Соколовских;
  • ул. Героев Чернобыля.

Коммунальщики обещают завершить работы сегодня и восстановить водоснабжение.
Тэги: Крошня, водоканал, Водоснабжение
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