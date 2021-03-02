Десятки домов на Крошне без воды: водоканал обещает оперативно устранить проблему

2 марта в Житомире после обеда десятки домов на Крошне остались без водоснабжения. Как стало известно "ЖЖ
", поставку воды в дома житомирян перекрыли из-за замены задвижки.
"В связи с осложнением работ по замене задвижки по адресу: перекресток ул Покровская / ул. Героев Чернобыля, временно будет остановлена водопроводная насосная станция 3-го подъема "Крошня", - информирует КП "Житомирводоканал".
Водоснабжение перекрыли по адресам:
- ул. Покровская, 84-86, 99-167;
- ул. Парниковая;
- ул. Садовая;
- ул. Крошенская;
- ул. Тараса Бульбы-Боровца;
- ул. Народичская;
- ул. Атаманов Соколовских;
- ул. Героев Чернобыля.
Коммунальщики обещают завершить работы сегодня и восстановить водоснабжение.