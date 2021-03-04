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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 4 » 15:56:55

Водоканал предупреждает житомирян о проблемах с водоснабжением: советуют сделать запасы

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Водоканал предупреждает житомирян о проблемах с водоснабжением: советуют сделать запасы

 9 марта "Житомирводоканал" будет проводить ремонтные работы на водопроводе, поэтому в Житомире будет снижено давление подачи воды, а в пригородных селах водопостачання вообще отключат.

Об этом на своей Facebook-странице предупреждает коммунальное предприятие.
 

"9 марта в 9:00, в связи с проведением работ по переподключению сети водоснабжения с. Дениши и реконструкции распределительной камеры КМР 2, будет ограничено водоснабжение в с. Дениши, с. Корчак, с. Тетеревка и с. Перлявка. Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения - 9:00 10 марта", – информируют коммунальщики.


В ходе работ с 20:00 9 марта по 9:00 10 марта будет снижено давление подачи воды на Житомир (на верхних этажах многоквартирных домов возможно отсутствие водоснабжения).

"Обращаемся с просьбой сделать необходимый запас воды и приносим извинения за временные неудобства", – сообщает водоканал.

Тэги: Водоснабжение, Житомир, водоканал
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