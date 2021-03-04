Водоканал предупреждает житомирян о проблемах с водоснабжением: советуют сделать запасы

"9 марта в 9:00, в связи с проведением работ по переподключению сети водоснабжения с. Дениши и реконструкции распределительной камеры КМР 2, будет ограничено водоснабжение в с. Дениши, с. Корчак, с. Тетеревка и с. Перлявка. Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения - 9:00 10 марта", – информируют коммунальщики.