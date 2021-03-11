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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 11 » 10:18:24

У Житомирі у багатоповерхівці з конфорок потекла вода. ФОТО

Сегодня, 10:22:50 1132 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирі у багатоповерхівці з конфорок потекла вода. ФОТО

 9 березня до аварійно - диспетчерської служби за номером телефону 104 надійшов виклик щодо відсутності газу у п’ятиповерхівці за адресою вул.Київська, 69.

Аварійна бригада встановила, що газова мережа 4 під’їздів заповнена водою, бо хтось без дозволу втрутився у систему газопостачання. Вода потрапила до газових приладів людей та вивела з ладу газові лічильники.

Про це повідомляють у газовій компанії. Що саме зробили, щоб під’єднати водопровід до газової мережі – не розповідають. Також не називають ініціали людини, яка виконувала такі роботи: «Порушники встановлюються, а нанесені збитки – підраховуються. Виявивши мешканця, дії якого призвели до порушення Правил безпеки систем газопостачання, буде складено відповідний акт. Це тягне за собою відшкодування втрат, які понесли як мешканці, так і газорозподільна компанія».

Зараз газовики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Метрологи підприємства здійснюють демонтаж  лічильників газу для подальшої перевірки працездатності. Функціонування будинкової газової мережі буде відновлено лише тоді, коли будуть злиті всі залишки води із газової системи будинку. Цю дату ніхто не називає.

Встановлювати, переносити, замінювати чи ремонтувати газові прилади мають право лише спеціалісти із відповідною кваліфікацією та дозволом на виконання газонебезпечних робіт. Будь-які втручання в систему газопостачання без відома оператора системи заборонені! Не будьте занадто самовпевненими! Не наражайте на небезпеку себе і оточуючих!

Тэги: газ
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Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 11:26:13, Сегодня [Материал]

На рахунок квартирних газових лічильників у кого їх ще нема, ось про те, за чий рахунок їх мають встановлювати
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/3249740131759905
https://www.facebook.com/watch/?v=1131020137098851
Fedya
2 Jose (Fedya)   • 11:48:43, Сегодня [Материал]

напевно, до виходу води з газової колонки примудрилися прикрутити газову трубу ...
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