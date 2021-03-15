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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 15 » 11:31:15

Появились запрещенные фото, на которых показана реальная жизнь в СССР

Вчера, 11:41:11 14829 54 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Появились запрещенные фото, на которых показана реальная жизнь в СССР

В сети появились фото, которые наглядно показывают, какой была реальная жизнь простых людей во времена СССР. Очереди, принудиловка, жуткие роддомы и детские дома - вряд ли такие кадры украсили бы передовицу "Правды". Спустя десятилетия многие с ностальгией вспоминают те времена, но факт остается фактом - большинству людей приходилось не жить, а буквально - выживать.

Фото, сделанные Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым опубликовал блогер Максим Мирович на странице LiveJournal.
 

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост с запрещёнными в СССР документальными фотоснимками обычной советской жизни. Кадры, представленные в подборке, сделаны фотографами Владимиром Воробьёвым и Владимиром Соколаевым — я уже публиковал их фотоснимки, но сегодня мне удалось отыскать и новые интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались.

И Воробьёв, и Соколаев работали обычными советскими фотографами, снимающими передовиков производства и работу роторной жатки для местной прессы, но время от времени снимали так сказать "для себя" — и жизнь, запечатлённая на этих снимках, разительно отличалась от того, что публиковала советская пресса. Разумеется, большинство этих снимков в СССР были запрещены — их нельзя было нигде опубликовать, а сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать милицию или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности" — хотя он лишь снимал всё, что видел вокруг.

Итак, в сегодняшнем посте — большая подборка документальных фото, которые были запрещены в СССР. В общем, обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение...



02. "Праздник масленицы у шахтёров", 1984 год. Потрясающе атмосферный снимок, хорошо передающий атмосферу "добровольно-принудительных" совковых праздников. В пропагандистских фильмах на таких мероприятиях всегда светило солнце и все посетители улыбались ослепительными улыбками — а в жизни всё часто выглядело как-то так:




03. "Электрослесарь на коксовой батарее", 1980 год. Снимок выглядит странно и сюрреалистически, и можно даже подумать, что это постановочное фото — но это не так. На снимке запечатлён мастер, который пришёл в цех КМК, чтобы починить цеховые часы, но у коксовой батареи местами выделяется газ, от которого человек пьянеет. Опьяневший мастер вышел на воздух, чтобы прийти в себя — и здесь его запечатлел фотограф.




04. "Опала куриной тушки", 1980-е. Для молодых, думаю, надо пояснить смысл действа, разворачивающегося перед объективом фотографа — соквовые куры часто продавались очень плохо ощипанными, с остатками пера. Чтобы привести их в более-менее приличное состояние, тушку опаливали либо дома над газом (с жутким запахом жженого волоса), либо вот так как на фото — во дворе на костре. Ещё обратите внимание на "качество" советской курицы, которая больше напоминает худую драную кошку. Ах, какие натуральные и вкусные продукты были в СССР!




05. "Роддом. Кефир после родов", 1981 год. В этом снимке "прекрасно" всё — и женщина, которая вынуждена после родов лежать на каталке в коридоре (видимо, в палатах попросту нет мест — привет, "бесплатная" медицина), и кефир — который в СССР считался чем-то там "лекарственным" за неимением ничего лучшего.




06. "Обеденный перерыв в механических мастерских Запсибгеологии", 1983 год. Собственно, очень хороший снимок для иллюстрации россказней фанатов СССР о том, что в совке все были спортивными, постоянно играли в подвижные и настольные игры, и всё это было весело и задорно. Выглядел этот задор и спорт примерно вот так:




07. "Рабочая столовая строителей сталеплаильного цеха", 1981 год. А это отличное фото для всех, кто с придыханием рассказывает о "тех самых" советских столовых, где за рубль можно было наесться кашами и супами с хлебом до отвала. Советские столовые были на самом деле невероятным убожеством и выглядели вот так, как на этом фото. На Западе в те же годы социальные "бесплатные" столовые для бомжей выглядели лучше.




08. "Обед бригады на свиноферме", снимок тех же лет. Бутылки с каким-то пивом или напитком, хлеб да соль, и больше ничего.




09. Тоже очень сильный снимок под названием "Газетный киоск на улице Металлургов", начало 1980-х. В кадре можно разглядеть множество интереснейших деталей — во-первых, обратите внимание на "качество" самого асфальта и ободранный вид киоска. Во-вторых — на убогие продуктовые наборы в руках у покупателей — мужчина в кадре "урвал" где-то двух каких-то дохлых измочаленных гусей и буханку хлеба. Ну и на то, во что одеты/обуты люди — тоже обратите внимание.




10. "Побелка классного потолка", 1982 год. На снимке документально запечатлён тот самый принудительный труд, к которому в совке постоянно припрягали школьников. Прошу заметить — это не какое-нибудь там "классное дежурство" или вынос мусора, а вполне себе профессиональные ремонтные работы, которые должны делаться взрослыми обученными специалистами. Если это не рабство — то что тогда такое рабство?




11. "Женщины с беляшами и тележкой кирпичей", 1981 год. Собственно — вот как-то так и выглядело "равноправие полов по-советски" — женщин стали привлекать к тяжелым физическим работам, вроде тягания кирпичей, рытья канав и укладки шпал. Обратите внимание, во что одеты дамы на фото, а беляши в кадре — это символ "лучшего в мире советского правильного питания".




12. "Знаменосец на льду", 1981 год. Фото сделано, судя по всему, на праздновании 7 ноября — в советском телевизоре среди пришедших на этот "праздник" обычно показывали молодые улыбчивые лица, а также всяких передовиков производства. На деле же на праздник приходило много алкашни и всяких непонятных типов, вроде данного (явно нетрезвого) "знаменосца":




13. Снимок под названием "Очередь в ванной", сделан 29 мая 1981 года в Новокузнецком Доме ребёнка. Пока на одного ребёнка надевают сухие штаны — другой дожидается своей очереди в ванной, молча и с ужасом в глазах глядя в потолок. Очень страшное фото, совковая казёнщина во всей красе.




14. Из той же серии. "Добровольно-принудительные" детсткие игры, в которых детей принучали прежде всего подчиняться, ходить строем и делать такие же движения, как остальные.




15. "Продажа бараньих костей". Улица Веры Соломиной, Новокузнецк, 1980-е годы. Собственно, те самые "лучшие в мире советские продукты". Ну как, уже хочется назад в СССР, чувствуете этот запах хорошей жизни?




16. А этот кадр называется "Люди с мясом на улице Энтузиастов". Пара урвала где-то приличный кусок мяса и теперь с энтузиазмом думает, как доставить его домой. А ещё обратите внимание, как воровато оглядывается мужик на фотографа — мол, это моя добыча, не отдам, иди ищи своё!




17. Снимок из той же серии под названием "Центральный рынок на улице Курако", 1983 год. Тут без комментариев...




18. "Пассажир трамвая с яйцами". Тоже классное фото, про которое надо рассказать подробнее, оно говорит о многом. Во-первых — пассажир (достаточно немолодой мужчина) купил целый лоток яиц — а это значит, что скорее всего это был дефицит. Который, к тому же, нельзя было купить в магазине возле дома — а нужно было искать в других магазинах города за несколько трамвайных остановок от дома. Никаких других продуктов у пассажира нет — он специально ездил за лотком яиц в магазин.




19. Тоже из серии "Удалось урвать продукты", фотограф назвал снимок "Портрет с покупками". На фото, скорее всего, мать и сын — мама насёт самое ценное — пакет с двумя-тремя десятками дефицитных яиц, а парень несёт несколько бутылок молока в авоське, пару банок консервов там же, две буханки кислого хлеба "кирпич", а также бидончик наверное с жидкой разливной сметаной. Эх, и хорошо жилось в СССР!




20. А вот и лучшее в мире советское мороженое подоспело. Попробуйте попитаться хотя бы 2-3 недели вышеозначенным набором продуктов+картошкой, кашами и макаронами — и совершенно любое мороженое покажется вам невероятным гастрономическим открытием.




21. Фото под названием "Продавец букетов", снимок 1980 года. Старик вышел на улицу со скромными букетами и сел их продавать на холодный камень витрины явно не от хорошей жизни. Но мы ведь знаем, что в СССР все жили очень хорошо и богато, особенно старики. Ведь верно? Ведь правильно?




22. "Очередь в ожидании продавца", снимок тех же лет. Та самая уличная советская торговля какими-нибудь убогими яблоками или картошкой. Очередь выстроилась уже заранее и ждёт продавца.




23. Просто невероятного уровня фото под названием "Лекция о международном положении", фото сделано в 1979 году. Лекция происходила во время обеда лектором из общества "Знание" — дядька рассказывает колхозникам о всяких там капиталистах и бендерах, о международной гидре, которая хочет их поработить — и колхозники в ободранных лохмотьях внимательно их слушают, сидя на земле и прихлёбывая баланду с хлебом.




24. А это — бригада колхозниц слушает выступление артистов передвижной агитбригады, 1980 год. Сразу видно — самодостаточные и счастливые люди, которые никогда не согласяться стать рабами и прислужниками Капитала...




Такие дела.

Ну как вам фото, хотели бы вернуться в такой СССР?

Что бы вы там делали)?

Тэги: Фото, СССР
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Комментариев: 54
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 11:59:20, Вчера [Материал]

Что за высер: "...большинству людей приходилось не жить, а буквально - выживать..."?
Эту херню втирать будете писюнам, тем, кто жил не при Союзе, они охотно поверят.
Выживать - это как раз о дне сегодняшнем. Особенно если вы на пенсии и эта пенсия - не бывшего судьи.
melan
6 melan (melan)   • 12:28:20, Вчера [Материал]

На кого расчитана эта статейка??? Молодеже это не интересно, ну а кто старше то и так помнят эту жизнь.
Hoakina
12 Марина (Hoakina)   • 13:29:00, Вчера [Материал]

На 1. У моєї бабусі була пенсія 37 рублів. То хто виживав?
Dmitry
14 Dmitry (Dmitry)   • 13:41:40, Вчера [Материал]

Минималка. Ок.
Сколько у нее после уплаты коммунальных оставалось на еду?
Сейчас после уплаты коммунальных с минимальной пенсии останется что-то? И что за остаток можно купить, пересчитайте на хлеб и молоко. Можете добавить какую-никакую реально бесплатную медицину до купы.
Так кто выживает?
Hoakina
23 Марина (Hoakina)   • 14:24:10, Вчера [Материал]

На 14. Я людина добра, але бажаю Вам особисто їсти тільки хліб і молоко. Ну і бесплатну медицину, коли хворій на панкреатит людині банальний фестал "діставали" через родичів, наближених до влади. А в лікарні довели до діабетичної коми при цукрі 28 при нормі 5. Аналіз крові зробили, а не перевірили. До речі, хабар за вступ до медінституту був у 1986 році 4000 рублів.
starix
26 max starkov (starix)   • 14:48:28, Вчера [Материал]

блин, ты еще не сдохла? как так? я в восторге. экономная ты наша.
predi
43 predi (predi)   • 16:32:19, Вчера [Материал]

"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков
TarasS
50 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 22:24:36, Вчера [Материал]

max starkov (starix)
"блин, ты еще не сдохла?"

Чтобы писать такое человеку, имеющему заслуги перед ЖЖ в частности и перед Житомиром в целом (сквер возле театра) - ты, быдло безродное, должно для начала представиться. Имя, фамилия, род занятий. Смелее!
Dmitry
27 Dmitry (Dmitry)   • 15:00:59, Вчера [Материал]

Изыски?)) Кроме как на хлеб и молоко у пенсов нынешних какбэ пенсии и не хватит, потому и вопрос с покупкой лекарств решается просто: их не за что купить. Это немного хуже, чем доставать дефицит, правда? Криворукие врачи...их сейчас намного больше. (нормальные специалисты уехали, а падение качества преподавания очевидно, достаточно посмотреть на уровень той же грамотности...)
Пример с Фесталом , наверно, не очень верный т.к. препарат не советских времен. Не уверен, что тогда и Панкреатин был. Впрочем, как по мне, проблема "достать дефицит" и проблема "где найти деньги" несопоставимы.
predi
36 predi (predi)   • 15:36:19, Вчера [Материал]

А чого ти тут так мучаєшся? Пупкін відродив СССР один до одного і вже навіть продовольчі картки хоче ввести.
То коли їдеш в рідну говень котра тобі так до душі?
Dmitry
39 Dmitry (Dmitry)   • 15:49:57, Вчера [Материал]

Чего он там возродил?) Он сказал, а вы и поверили?))
Его возродил - это в шкуру медведя напихал дерьма и сказал, что это живой медведь.
predi
44 predi (predi)   • 16:33:46, Вчера [Материал]

То це ж прототип СССРа від котрого ти в захваті.
Hoakina
48 Марина (Hoakina)   • 17:39:49, Вчера [Материал]

На 27. Ну ясно, що фесталу не було ))) для всіх. Зараз от Феофанія тільки в Києві, а тоді була в кожній області. От там все було. Зазвичай, за совком сумують або колишні партійці, або бариги від торгівлі. Вони то розкошували на чужих нестатках. Ви чьїх?
Dmitry
54 Dmitry (Dmitry)   • 00:41:59, Сегодня [Материал]

Обязательно быть чьих-то чтоб видеть, что были и плюсы, и минусы? Впрочем, сейчас это не модно, а у некоторых даже в голове не укладывается как такое может быть.)
yulyayulya
40 Юлия (yulyayulya)   • 16:03:53, Вчера [Материал]

У пенсіонерів на комуналку є субсидія. Це окремі гроші, крім пенсії. Моїм в приватному будинку зараз її повністю вистачає, щоб покрити комунальні платежі. Тобто фактично, вони використовують менше ніж встановлені норми споживання. Так як субсидія розраховується з того, що певну частину платить людина. Якщо у людини нема субсидії, значить вона живе не сама і платить комуналку не сама. Якщо один пенсіонер на трикімнатну квартиру і субсидії не вистачає, значить на ту квартиру є спадкоємці, які мають допомогти сплачувати комуналку.
Медицина що тоді, що зараз капець повний. Але зараз майже всі ліки без рецепта доступні в аптеці. Як дорожчі так і дешевші аналоги. Кожен пенсіонер на старості, краще лікаря розбирається в своїх болячках. Які ліки йому підходять. А не так, як тоді. Випросити, щоб лікували тим, що хоч якось допомагає нереально.
Mira
47 Irina (Mira)   • 17:01:05, Вчера [Материал]

По поводу субсидии. Для того , чтобы вашим вписаться в сумму субсидии надо сидеть без света и в холоде, почти не пользоваться водой . Иначе никак. У моей мамы субсидия 1800, но только за отопление(централизованное) насчитали 2350 ( 2 комнаты 45,5 м ). Пусть на газе и воде еще можно экономить, но на услугах ЖЭКа никак. На свет социальная норма 70 кВТ. Как можно в них вписаться, имея холодильник, стиральную машинку , освещение в квартире и бойлер( надо же мыться хоть иногда и посуду мыть горячей водой) ????
Вы мыслите так, как и руководство нашей страны, которое считает, что получатели субсидии не платят коммуналку вообще. Спуститесь на землю.
TarasS
16 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:46:59, Вчера [Материал]

Не верю. Это всё придумал Рейган в восьмидЕсятом году. Фотошоп, созданный в тайных биолабораториях ЦРУ на территории РСФСР.
Dmitry
35 Dmitry (Dmitry)   • 15:34:39, Вчера [Материал]

Не надо фотошоп. Дерьма тогда более чем хватало и найти, особенно при желании, не проблема. Вот только видеть лишь дерьмо в прошлом...как это напоминает совок с его тотальным втаптыванием в грязь царизма и капитализма... Иногда такой подход подбешивает, честно говоря. И тогда, и сейчас... Наши люди не меняются: совок головного мозга имеет место быть. А жаль.
TarasS
51 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 22:52:54, Вчера [Материал]

"Вот только видеть лишь дерьмо..."

Ты в какие магазины ходил при СССР, правдолюб? К 14:00 в каждом гастрономе превентивно собиралась очередь пенсов, ожидающих выброса мясосодержащих продуктов. Самые типичные продукты в Житомире: "Печеночная" (1,7 руб./кг) и мерзопакостная "Шахтерская" (2,2 руб./кг). Очень редко "выбрасывали" мясные консервы. Все эти продукты бабки разгребали за пару часов. У меня смена на фабрике заканчивалась в 16:00 и я еще мог что-то купить. Но у людей, работавших до 18:00, шансов практически не было.

Никаких "докторских" в Житомире не было и в помине. Мясо (а не обглоданные кости) и птицу можно было купить только на Житнем втридорога. Колбаса п/к была только в коопторге: от 5 с копейками руб. за кг хероватой "Краковской" - до 7 с копейками за кг относительно приличных "Охотничьих". Колбасу с/к, сервелат, карбонат, шпроты, крабы, икру - аболютное большинство житомирян видело только по телевизору или на картинках издевательских книг Микояна.

Хочешь возразить?
Dmitry
52 Dmitry (Dmitry)   • 00:09:12, Сегодня [Материал]

Утрируете, но не очень сильно. Ибо Продовольственную программу КПСС не зря придумала. И ниасилила, кстати. Дефицит продовольствия был, но даже близко не голод. Но вы скромно упускаете маленький нюанс: на минимальную зарплату или пенсию тогда можно было жить, а не выживать. Вычитайте коммунальные и считайте как угодно что на остаток можно было купить тогда и сейчас, коль вы так точно помните все ценники. Циферку, если осмелитесь, можете опубликовать. Но не опубликуете - советы могут быть только в черном цвете. )
pushistik13
20 Пушистик (pushistik13)   • 14:14:02, Вчера [Материал]

СССР был непозволительно толерантен
какая пенсия врагам народа?
predi
18 predi (predi)   • 13:58:49, Вчера [Материал]

На 1.
Писюн, а ти знаєш що пенсії колгоспникам почали платити тільки в 1964 році і то копійки, а до цього виживали хто як міг і більшість голодували?
SlavaNibiru
30 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:09:13, Вчера [Материал]

Особливо голодував хлопчик Вадім у номенклатурних хоромах. Бідолага, майже з голоду помер від щоденних жебрацьких сніданків з маслом та яєчком)))
predi
38 predi (predi)   • 15:44:12, Вчера [Материал]

Ти вата якось визначся хто я є.
Одні кажуть що Лорд, другі що Вадім, треті що Іванюк, четверті що Sonnet і інші.
Прийдіть до загального висновку щоб я знав як мене звуть.
Чи голови у вас не здатні розрізняти хто є хто....
Dmitry
31 Dmitry (Dmitry)   • 15:13:10, Вчера [Материал]

А еще их расстреливали в 20-х за укрытое зерно и морили голодом. Это факты. Равно как и изменение отношения со временем: даже пенсии начали платить. И паспорта давать. Наверно, все-таки вектор в положительную сторону, не находите? Думаю, в Китае то же самое было, если не жестче, но все меняется...Только у нас все по-прежнему: в прошлом у нас только минусы и поливаем дерьмом все подряд, опять у нас все только черное и белое. Может потому так и живем.
predi
34 predi (predi)   • 15:32:28, Вчера [Материал]

Тобто найбідніша і злиденна країна в Європі з назвою СССР, небаченим репресивно режимом погубившим мільйони невинних жертв це благо в твоєму уявленні?
Тоді таке ж "благо" відродив і путин, довівши країну до злиднів і прод.карточек.
Чи не хочеш туди стрибнути?
Dmitry
37 Dmitry (Dmitry)   • 15:43:48, Вчера [Материал]

А почему не желаете сравнить с Китаем? Не та картинка, да? У них и прошлое как бы не более кровавое , чем у нас и коммунисты при власти в купе с идеологией, в отличии от рашки(капиталистическая страна - "наследница" коммунистического СССРа? Это ж сюр и бред) с ее кремлевским карликом.
predi
42 predi (predi)   • 16:31:15, Вчера [Материал]

Якби я жив в Китаї, то порівнював би.
Але якщо порівняти як жили країни на чолі з комуняками і з "загниваючим "капіталізмом, то це небо і земля.
Взять Німеччину у котрої промисловість довоєнного періоду була в такому розвитку, що СССР так і не зміг зрівнятись.
Я вже не кажу про порівняння сучасної Німеччини і СССРу ім пупкіна.
Dmitry
53 Dmitry (Dmitry)   • 00:20:23, Сегодня [Материал]

Хоспаде...Сравнивайте уж Китай и Германию, коль охота правильных коммуняк с Западом сравнивать. Какой СССР из рашки я уже писал, перечитайте. Или вы принципиально Путину верите, что оне де наследники Союза? Ну, тогда извините, с такими я не спорю. Это религия.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 12:07:49, Вчера [Материал]

Підбірку трешових фото можна при бажанні легко зробити з будь-якої країни та будь-якого часу. Взяти, наприклад, серію фотографій Крошні, зроблених останніми роками, з целофановими пакетами одноразового використання на сушці, облізлими фасадами, багнюкою, бродячими тваринами і купою сміття. Ну і з кислими лицями пенсіонерів. У візуальному плані небагато чого змінилося, лише додались дорогі автівки, брендові лахи та безліч рекламних конструкцій. А ще сміття більше стало і бур'янів.
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 12:23:45, Вчера [Материал]

По хатам сильно видно різницю, будинки тоді і будинки зараз кардинально відрізняються.
Dmitry
15 Dmitry (Dmitry)   • 13:44:03, Вчера [Материал]

Ага. Тогда после войны в европейской части вообще руины стояли, но отстроили хоть как. Сколько отстроили бы сейчас?
Ну и да - брежневки и хрущевки тогда новыми были, а сейчас они постарели, постарели, да....))))
viewer
22 Name Surname (viewer)   • 14:22:11, Вчера [Материал]

Я порівнюю 90-ті і зараз.
Dmitry
32 Dmitry (Dmitry)   • 15:20:56, Вчера [Материал]

Та да. С 90-х брежневки с хрущевками изрядно постарели, красоты не добавилось...вот только метраж жилой площади, построенный с начала 90-х до них скорее всего не дотягивает в разы. Как думаете?
starix
29 max starkov (starix)   • 15:02:09, Вчера [Материал]

я туплю, а в лучшую или в худшую сторону? просто если смотреть новострои...ну +/- такое же, вместо панелек кирпичный хлам, типа как на крошне в гаражах. Но вроде есть и +/- нормальные жк, если по стране смотреть. А частные дома в житомире в принципе редкость. +/- тоже самое что и было в 90ых, разве что пластиковые окна все поставили. Не?
viewer
33 Name Surname (viewer)   • 15:23:49, Вчера [Материал]

Я порівнюю по приватному сектору, зараз будинки явно кращі.
predi
24 predi (predi)   • 14:33:41, Вчера [Материал]

На 2.
Згоден, що підбірка фото не відповідає реаліям СССР бо дуже світлі фото на фоні безпросвіття в СССР.
Але болванить про те, що такі фото можна зробити в будь якій країні- це думки остолопа. Покажи документальні фото тих країн хто має фото живих скелетів зроблених в період голодомору. Покажи фото катувань українців в котрих забирали кацапи останні залишки продовольства. Покажи тотальний дефіцит продовольства і пусті прилавки в магазинах коли за хлібом стояли сутками в черзі, а хліб був перемішаний з опилками чи навіть кукурузний. Покажи також тотальний дефіцит промислових товарів і меблів за котрими неділям чергували під магазином попередньо склавши список. Покажи неймовірні черги на авто, котрі розподілялись тільки "своїм" і інше.
І це лише біглий перелік того "счастя" котре було в СССР.
А висновок такий.
Більш злочинного режиму як в СССР і тепер в раші (правоприємниці) нема, не було і бути не може.
Люди отримували за свою роботу копійки, жили впроголодь при неймовірному дефіциті продовольчих і промислових товарів, а якщо згадати антилюдський режим КГБ з його ГУЛАГами і катуваннями, то тільки тоді стає зрозумілим який кошмар прийшлось пережить нашому старшому поколінню.
В той же час країни "загниваючого" капіталізму, поряд з нами, процвітали, маючи стабільні економіки, достатки і демократичні конституції. То ж той інвалід, котрий скаже що при СССР жити було добре, не інакше як хамелеон з роду КПSS котрим дійсно жилось добре чи людина котра не дружить з розумом.
SlavaNibiru
28 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:01:49, Вчера [Материал]

Шановний, де логіка? У підбірці фото нема ГУЛАГів та скелетів, а злочинність радянського режиму для мене особисто завжди була очевидним фактом.
Цікаво інше: як окремі товаріщі, які за радянських часів жили ситим комфортним життям у шикарних номенклатурних квартирах та завдяки впливовим сімейним зв'язкам не відчували ні в чому потреби, після 1992-1994 перетворилися на жебраків бомжуватого вигляду та почали розповідати історії про дефіцит, життя впроголодь і рахування копійок у СРСР. Це або шизофренія, або крайній цинізм.
predi
45 predi (predi)   • 16:38:48, Вчера [Материал]

" У підбірці фото нема ГУЛАГів та скелетів, а злочинність радянського режиму для мене особисто завжди була очевидним фактом."
Так і я про це сказав, першим реченням. Без цих фото неможливо передати атмосферу тієї каторги котра була при СССР.
"після 1992-1994 перетворилися на жебраків бомжуватого вигляду та почали розповідати історії про дефіцит, життя впроголодь і рахування копійок у СРСР. Це або шизофренія, або крайній цинізм."
Це ти про Лізу с Дуйсбурга чи про себе?
Dmitry
41 Dmitry (Dmitry)   • 16:04:31, Вчера [Материал]

Фото и похлеще без проблем можно найти в ближней истории Китая. Загуглите "Великий китайский голод (1959-1961 гг.)".
Да, тоже коммунисты. А теперь скажите, глядя на современный Китай, что в этой стране ВСЕ плохо.
google
3 Гугиль (google)   • 12:13:33, Вчера [Материал]

на последнем фото - счастливые бабульки, невзирая не все сложности )
интересные фото
google
4 Гугиль (google)   • 12:18:06, Вчера [Материал]

Не знал что под Житомиром когда-то была ИКЕА )
http://i.piccy.info/i9/1ff46fe7d3cdade79a5f035b095f4077/1615803142/334475/1419951/5620774_original.jpg
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 12:29:33, Вчера [Материал]

фотки класс, фотографу зачёт
напомнило "другую америку" Себастьяна Сальгадо

тупые подписи к фото от ярких представителей непизженого поколения - фтопку
viewer
8 Name Surname (viewer)   • 12:34:23, Вчера [Материал]

Цікавий факт: в Російській імперії скасували кріпосне право в 1861, в СРСР скасування кріпосного права відбулось в 1974 (вийшла постановою ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР року «Про заходи з подальшого удосконалення паспортної системи в СРСР»), колгоспникам почали видавати паспорти.
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 12:42:17, Вчера [Материал]

ага
Украина ратифицировала Конвенцию об упразднении принудительного труда 1957 года только в 2000 году.
yahimsol
9 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 12:38:58, Вчера [Материал]

Сейчас пятикопеечные кремляботы возбудятся!!!
Dmitry
17 Dmitry (Dmitry)   • 13:50:19, Вчера [Материал]

Не понимаю одного: какое отношение Кремль имеет к Союзу?))
Наследники СССРа? Оборжаться же .Разве что ядерное оружие и потуги на ведущую роль в геополитике вкупе с имперскими амбициями. Типа новая "копейка" с виду ...но на педальной тяге.)
predi
46 predi (predi)   • 16:45:04, Вчера [Материал]

Звісно, кремль ніякого відношення до СССР не має.
Не має також відношення до СССР Ленін, Сталін, Хрущов і інші.
Так може сказати лише неадекватний болван.
Dmitry
49 Dmitry (Dmitry)   • 18:07:16, Вчера [Материал]

Очевидно, для вас также со знаком равенства Германия с Гитлером и без Гитлера? Поздравляю , адекватный вы наш, это охренительный знак равенства! ))
Важна не оболочка, а содержимое. Имперские амбиции - это все. что у нынешней России от Союза осталось.
ELVA
10 Elva (ELVA)   • 12:39:35, Вчера [Материал]

Собственно говоря аналогичные фото можно сделать и сегодня. а то и "пострашнее"!
Hoakina
13 Марина (Hoakina)   • 13:30:31, Вчера [Материал]

На 10. Собсвенно зараз дикий капіталізм со звєріним ліцом, а то була країна развітого социалізма рабочіх і крєстьян. Нє?
predi
25 predi (predi)   • 14:42:41, Вчера [Материал]

На 10.
А ти зроби такі фото тепер як людини зробила при ССССРі:
https://www.radiosvoboda.org/a/nevidomi-photo-holodomoru-inzhenera-winerbergera/30286506.html
Чекаю....
Provocateur
19 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:04:25, Вчера [Материал]

Тролінг від адміна товстий (текст жодним чином не стосується місцевих новин), але очікувано дієвий: у коментарях ватний сказ. XD XD XD
pushistik13
21 Пушистик (pushistik13)   • 14:15:53, Вчера [Материал]

как не стосуется?
текст зарабатывает деньги на зарплату местному фотографу
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