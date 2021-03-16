Сухомлин премировал директоров 11 коммунальных предприятий Житомира

11 руководителей коммунальных предприятий Житомира получат премии. Об этом говорится в распоряжении городского головы, опубликованном 15 марта на сайте мэрии
.
В документе отмечается, что размер премии составляет от 18 до 30% от трех должностных окладов.
«Премировать руководителей коммунальных предприятий Житомирского городского совета за 4 квартал 2020 года в размере, определенном ниже, по каждому предприятию за фактически отработанное время»
, – говорится в распоряжении.
Премии получат:
- директор КП «Профилактика» Елена Вербич – 30% от трех должностных окладов по контракту;
- заведующий КП «Аптека №127» Владислав Козловский – 30% от трех должностных окладов по контракту;
- директор КП «Зеленбуд» Александр Волокита – 28,5% от трех должностных окладов по контракту;
- директор КП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Василий Ганченко – 22,5% от трех должностных окладов по контракту;
- директор КП «Электрических сетей внешнего освещения «Горсвет» Сергей Ковальчук – 28,5% от трех должностных окладов по контракту;
- начальник КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» Юрий Юзвинский – 27% от трех должностных окладов по контракту;
- начальник КП «Автотранспортное предприятие 0628» Сергей Колесник – 24% от трех должностных окладов по контракту;
- начальник КП «Управление автомобильных дорог» Владимир Мазур – 30% от трех должностных окладов по контракту;
- директор КП «Парк» Игорь Леонченко – 30% от трех должностных окладов по контракту;
- директор КП «Объединенная дирекция кинотеатров города» Александр Шевчук – 18% от трех должностных окладов по контракту;
- директор КП «Городской информационный центр» Александр Климчук – 30% от трех должностных окладов по контракту.