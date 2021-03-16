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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 16 » 14:56:49

Сухомлин премировал директоров 11 коммунальных предприятий Житомира

Сегодня, 15:05:49 526 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин премировал директоров 11 коммунальных предприятий Житомира

 11 руководителей коммунальных предприятий Житомира получат премии. Об этом говорится в распоряжении городского головы, опубликованном 15 марта на сайте мэрии.

В документе отмечается, что размер премии составляет от 18 до 30% от трех должностных окладов.

«Премировать руководителей коммунальных предприятий Житомирского городского совета за 4 квартал 2020 года в размере, определенном ниже, по каждому предприятию за фактически отработанное время», – говорится в распоряжении.

Премии получат:
 
  • директор КП «Профилактика» Елена Вербич – 30% от трех должностных окладов по контракту;
  • заведующий КП «Аптека №127» Владислав Козловский – 30% от трех должностных окладов по контракту;
  • директор КП «Зеленбуд» Александр Волокита – 28,5% от трех должностных окладов по контракту;
  • директор КП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» Василий Ганченко – 22,5% от трех должностных окладов по контракту;
  • директор КП «Электрических сетей внешнего освещения «Горсвет» Сергей Ковальчук – 28,5% от трех должностных окладов по контракту;
  • начальник КП «Инспекция по благоустройству г. Житомира» Юрий Юзвинский – 27% от трех должностных окладов по контракту;
  • начальник КП «Автотранспортное предприятие 0628» Сергей Колесник – 24% от трех должностных окладов по контракту;
  • начальник КП «Управление автомобильных дорог» Владимир Мазур – 30% от трех должностных окладов по контракту;
  • директор КП «Парк» Игорь Леонченко – 30% от трех должностных окладов по контракту;
  • директор КП «Объединенная дирекция кинотеатров города» Александр Шевчук – 18% от трех должностных окладов по контракту;
  • директор КП «Городской информационный центр» Александр Климчук – 30% от трех должностных окладов по контракту. 



Тэги: Сухомлин, коммунальное предприятие, горсовет, премия
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:44:32, Сегодня [Материал]

Вместо локдауна премии. А Житомиряне платят налоги не получая доходов. Мрак
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:48:04, Сегодня [Материал]

А почему Горсовет не на локдауне. ??? Караул опять грабят. Когда это закончится? вЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?
ELVA
3 Elva (ELVA)   • 16:27:49, Сегодня [Материал]

Пир во время чумы...
melan
4 melan (melan)   • 17:31:42, Сегодня [Материал]

лохдаунтесь дальше а чиновничья шобла будет премии получать.
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