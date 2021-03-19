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Облсовет хочет превратить «Украину» в современный отель: первый шаг – аудит. ФОТО

Сегодня, 17:27:52 204 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Облсовет хочет превратить «Украину» в современный отель: первый шаг – аудит. ФОТО

 Председатель областного совета посетил в Житомире коммунальный отель "Украина" и заявил, что депутатский корпус будет решать будущую судьбу и концепцию заведения.

"Директор считает, что отель "Украина" - социальное заведение. Не согласен с данным утверждением. Считаю, что это должно быть модернизированное современное заведение с местом для проведения форумов, семинаров и современным номерным фондом. Вместе с депутатским корпусом, будем решать будущую судьбу и концепцию отеля "Украина", который должен стать украшением нашего города", - подчеркнул глава депутатского корпуса Владимир Федоренко.

Председатель облсовета уверен, что отель может быть интересен туристам, ведь находится в самом центре Житомира.
 

"Сам отель расположен в историко-культурном центре города Житомира - улица Киевская, рядом с центральными площадями города - Соборная и Победы, что делает его чрезвычайно интересным для туристов. Транспортная развязка, туристические объекты рядом - это все должно способствовать развитию заведения!" - отметил председатель.


Кроме того, Федоренко озвучил необходимость проведения аудита работы предприятия за 5 лет.

"Соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время", - отмечает пресс-служба облсовета.



































Фото: облсовет
Тэги: Житомир, облсовет, отель Украина, аудит
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:45:14, Сегодня [Материал]

Видно. что отель ухоженный и красивый. А что Вы хотите сделать? Я так и не понял!. Когда модернезировали Готель, " Житомир" Я тоже непонял, а когда его продали то понимать было уже позно.
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