Облсовет хочет превратить «Украину» в современный отель: первый шаг – аудит. ФОТО

"Сам отель расположен в историко-культурном центре города Житомира - улица Киевская, рядом с центральными площадями города - Соборная и Победы, что делает его чрезвычайно интересным для туристов. Транспортная развязка, туристические объекты рядом - это все должно способствовать развитию заведения!" - отметил председатель.