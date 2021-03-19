Облсовет хочет превратить «Украину» в современный отель: первый шаг – аудит. ФОТО

Председатель областного совета посетил в Житомире коммунальный отель "Украина" и заявил, что депутатский корпус будет решать будущую судьбу и концепцию заведения.
"Директор считает, что отель "Украина" - социальное заведение. Не согласен с данным утверждением. Считаю, что это должно быть модернизированное современное заведение с местом для проведения форумов, семинаров и современным номерным фондом. Вместе с депутатским корпусом, будем решать будущую судьбу и концепцию отеля "Украина", который должен стать украшением нашего города"
, - подчеркнул глава депутатского корпуса Владимир Федоренко.
Председатель облсовета уверен, что отель может быть интересен туристам, ведь находится в самом центре Житомира.
"Сам отель расположен в историко-культурном центре города Житомира - улица Киевская, рядом с центральными площадями города - Соборная и Победы, что делает его чрезвычайно интересным для туристов. Транспортная развязка, туристические объекты рядом - это все должно способствовать развитию заведения!" - отметил председатель.
Кроме того, Федоренко озвучил необходимость проведения аудита работы предприятия за 5 лет.
"Соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время"
, - отмечает пресс-служба облсовета.
Фото: облсовет